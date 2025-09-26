رانيا منصور تستعرض أناقتها بفستان لافت

حرصت الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة رانيا منصور

خطفت رانيا منصور الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تميز التصميم باللون الأزرق الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت رانيا منصور حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيية يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، بدت رانيا منصور بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.