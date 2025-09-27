قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين

شيماء مجدي

انتشرت خلال الفترة الأخيرة أنباء حول ارتفاع أسعار الأسمدة بوزارة الزراعة وذلك بعد زيادة سعر الغاز ،إلا أنها خلال استعدادات وزارة الزراعة مؤخرا للموسم الشتوي مع مراعاة تثبيت أسعار الاسمدة لدعم المزارعين.

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء استعداداتها للموسم الزراعي الشتوي الحالي، مؤكدة على جاهزيتها التامة لتوفير كافة سبل الدعم للمزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج لضمان نجاح الموسم، والتيسير على المزارعين.

وقالت الوزارة في بيان أمس، إن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجه بوضع مجموعة من الإجراءات الاستباقية الهامة، لدعم المزارعين، وضمان التيسير عليهم، حيث يأتي على رأس  الإجراءات توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة، من الأسمدة المدعومة للمستحقين، والتقاوي الجيدة المنتقاة، فضلًا عن المبيدات، مع وضع خطط شاملة لتقديم الدعم الفني من إرشاد زراعي، ومتابعة ميدانية، وحملات المكافحة.

وأكدت الوزارة التزام الدولة بتوفير الأسمدة المدعمة للمزارعين المستحقين دون أي زيادة في أسعارها، حيث جرى التنسيق مع الجهات والمصانع المعنية لضمان توريد كافة احتياجات الموسم الشتوي بالسعر المدعم عبر الجمعيات، مع ضخ كمية مناسبة أخرى بالسعر الحر في الأسواق لمن تتجاوز حيازتهم 25 فدانًا، بهدف تجنب أي أزمة في السوق المحلي وتحقيق التوازن لدعم المزارعين وتشجيع الصناعة في الوقت ذاته، خاصة وأن الحكومة تتحمل فرق الدعم الناتج عن ارتفاع أسعار الغاز لتخفيف العبء عن المصانع التي تلتزم بتوريد حصصها المدعومة كاملة وفي التوقيتات المحددة.
ومن جهته شدد وزير الزراعة على إنجاز أعمال الحصر، وتدقيق المساحات، فضلًا عن تشديد أعمال المتابعة والرقابة، على جميع الجمعيات الزراعية ومنافذ توزيع الأسمدة المدعمة، والصرف وفقًا للمنظومة من خلال كارت الفلاح، لضمان وصول الأسمدة للمزارعين بالأسعار المقررة، دون زيادة، مع عدم تحصيل أية مبالغ إضافية على سعر شيكارة الأسمدة، أو ربط عمليات الصرف بشراء مستلزمات أخرى من الجمعيات، ذلك بالإضافة إلى الإعلان بشكل واضح بمقار الجمعيات عن المقررات السمادية، ومواعيد الصرف، لضمان الشفافية واطلاع المزارعين على حقوقهم.


وأشار فاروق إلى طرح كميات مناسبة من التقاوي والبذور المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية الشتوية، وعلى رأسها: القمح، والبنجر، والبرسيم، ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض، لتشجيع المزارعين وضمان حماية الثروة النباتية، وتحقيق إنتاجية عالية، بما يساهم في زيادة دخول المزارعين.

وشدد الوزير على التأكد من توافر المبيدات الآمنة والموصى بها لمكافحة الآفات والأمراض التي قد تظهر خلال هذا الموسم، فضلًا عن إطلاق حملات إرشادية مكثفة في المحافظات المختلفة، خاصة في مناطق زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتوعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية، وتقديم التوصيات الفنية الحديثة حول مواعيد الزراعة المُثلى، وطرق الري الحديثة، وأساليب التسميد المتوازنة التي تساهم في خفض التكلفة وزيادة المحصول.
ووجه فاروق بتكثيف المرور الميداني من قِبل مهندسي الإرشاد الزراعي، والباحثين لمتابعة حالة المحاصيل أولًا بأول وتقديم الدعم الفوري للمزارعين لمواجهة أي تحديات، لافتًا إلى أنَّ الاستعداد الجيد للموسم، يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المزارعين وتوفير بيئة مواتية للإنتاج. وأكد على أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم الشتوي وتحقيق أعلى معدلات إنتاجية، خاصة محصول القمح الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي.
وأكد أنه تم توفير الميكنة الزراعية، واتاحتها للمزارعين وبأسعار مخفضة، بحيث تشمل الآلات والمعدات اللازمة لعمليات الحصاد والزراعة، بهدف تقليل الجهد والوقت والتكلفة على المزارع، وزيادة كفاءة وجودة العمليات الزراعية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفاقد.

ودعا الوزير، جميع مزارعي مصر إلى الالتزام بالتوصيات الفنية والاستفادة من الخدمات الإرشادية والمستلزمات المدعمة التي توفرها الدولة.

