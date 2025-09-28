قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«المصري» يهدّد بالانسحاب من الدوري بسبب «الاستهداف التحكيمي» | تفاصيل
السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»
محسن صالح: التدريب ليس بـ «الفهلوة» .. وأغلب مُدربي الدوري لا يصلحون للمنتخب
الشوط الأول .. منتخب مصر للشباب يتأخر بهدف أمام اليابان بكأس العالم
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025: استشر صديقًا

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

 هذا يومٌ مناسبٌ للتخطيط الدقيق والجهد الدؤوب، ركّز على المهام التي يمكنك إنجازها، وحافظ على جدولك الزمني واقعيًا، واستمتع بلحظاتٍ هادئة، الخيارات الصغيرة واللطيفة تُعزز راحتك وتقدمك المستمر نحو ما تُريد. شارك خططك مع صديقٍ تثق به الآن.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

إذا كنت أعزبًا، فحاول إجراء محادثة ودية في مكان هادئ للقاء شخص لطيف إذا كنت مرتبطًا، فأعطِه مجاملة بسيطة وساعده في مهمة صغيرة..

توقعات برج الثور صحيا

 استرح عند التعب، وتجنب النظر إلى الشاشات لفترة طويلة قبل النوم. جرب تمارين تمدد خفيفة في الصباح لإيقاظ جسمك ببطء، اشرب الماء بكثرة، وحافظ على وقت نوم منتظم، العناية اليومية البسيطة ستجعلك تشعر بالقوة والهدوء. لاحظ الإنجازات الصغيرة يوميًا.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا 

 إذا شعرت أن فكرة جديدة محفوفة بالمخاطر، فاختبرها على نطاق واسع، أظهر قيادة هادئة بمساعدة الآخرين عندما يحتاجون إلى مساعدة، ستُلاحظ موثوقيتك الثابتة، وقد تجلب لك الثناء والشكر.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

 استشر صديقًا موثوقًا به للحصول على نصيحة صادقة قبل إنفاق مبالغ كبيرة، الادخار الصغير والمستمر والاختيارات المدروسة ستجعل أهدافك المستقبلية أقرب وأكثر قابلية للتحقيق دون تسرع. 

برج الثور حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج الثور اليوم برج الثور وحظك اليوم الأربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

استعداداً لبدء الدراسة غدا.. محمد حسين يجري جولة تفقدية بجامعة طنطا الأهلية

تعليم سوهاج: تدريب 250 معلمًا بالمحافظة على تنمية المهارات الحياتية لدعم طلاب الدمج واللاجئين

تعليم سوهاج: تدريب 250 معلمًا بالمحافظة على تنمية المهارات الحياتية لدعم طلاب الدمج واللاجئين

اجتماع نائب محافظ قنا

نائب محافظ قنا يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ومواجهة التعديات

بالصور

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
مكلارين

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

الكينوا
الكينوا
الكينوا

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد