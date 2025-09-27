قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوباما: لا يوجد منطق عسكري لما تفعله إسرائيل بغزة.. ويجب إقامة دولة فلسطينية
كيلو اللحوم بـ 250 جنيها.. ننشر أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
ثلج الملح.. ظاهرة جيولوجية فريدة في البحر الميت تربك العلماء| ما القصة؟
بقيادة سعودية .. 12 دولة تشكل تحالفًا جديدًا لدعم السلطة الفلسطينية
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو
رحمة أحمد تكشف حقيقة إصابتها بتضخم فى الكبد.. تفاصيل
عربية النواب : السيسي يقود ضمير الإنسانية نحو سلام عادل بالمنطقة
اليوم.. ذكرى هجرة النبي من مكة للمدينة.. نقطة تحول بمسار الدعوة الإسلامية
إيران تواصل بناء موقع عسكري شديد التحصين في أصفهان
شراكة مصرية ألمانية لتسهيل تنقل الأيدي العاملة والحد من الهجرة غير الشرعية
كامل الوزير يوجه بدراسة أثر مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشكاوى الحكومية تستجيب لعدد من طلبات ذوى الهمم
قائد منتخب إيطاليا يرحب.. تفاصيل مثيرة في مفاوضات الأهلي مع كانافارو

فجر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، مفاجأة مدوية في ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، بعد رحيل البرتغالي خوسيه ريبيرو وتكليف عماد النحاس بقيادة الفريق بشكل مؤقت.

وقال “الصقر” خلال برنامجه الكابتن المذاع على قناة DMC:”الإيطالي فابيو كانافارو، أفضل لاعب في العالم 2006، دخل دائرة ترشيحات الأهلي لتولي القيادة الفنية، خاصة بعد تعثر المفاوضات مع برونو لاجي”.


وأوضح أحمد حسن أن كانافارو، الذي يمتلك تجربة سابقة كلاعب في الإمارات ومدرب في السعودية والصين، رحّب بمشروع الأهلي، مشيرًا إلى أن راتبه مع جهازه المعاون قد يصل إلى 3 ملايين دولار، وهو رقم يتماشى مع ميزانية النادي.


واختتم أحمد حسن تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي لا يزال يضع برونو لاجي كخيار أول، لكنه في نفس الوقت يدرس أسماء بديلة قوية، على رأسها كانافارو وفاتح تيريم، لافتًا إلى أن الإدارة تسعى لحسم الملف سريعًا قبل المواجهات الكبرى المقبلة، حتى يستعيد الفريق استقراره الفني ويعود لطريق الانتصارات.


تاريخ مدرب الأهلي المرشح


يعتبر فابيو كانافارو من الشخصيات الكروية البارزة عالميًا، حيث نال جائزة أفضل لاعب في العالم عام 2006 بعد قيادته منتخب إيطاليا للفوز بكأس العالم. يمتلك كانافارو خبرات متنوعة كلاعب في أندية كبرى، بالإضافة إلى تجربة تدريبية في منطقة الخليج وتحديدًا في الدوري السعودي، وكذلك في الصين.


وقد أبدى المدرب الإيطالي ترحيبًا كبيرًا بفكرة قيادة مشروع النادي الأهلي مما يعكس اهتمامًا متبادلًا بين الطرفين.


قائمة ترشيحات مدربي الأهلي

رشّح تقرير صحفي برازيلي اسم برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق، لقيادة فريق فلومينينسي البرازيلي.

ويُعد برونو لاج المرشح الأول لتدريب الأهلي، لكن اسمه مطروح أيضًا بين الأسماء المرشح لقيادة فلومينينسي.

وبحسب موقع “netflu” البرازيلي، فإن فلومينينسي يبحث عن مدرب جديد لخلافة ريناتو جاوتشو الذي استقال من منصبه بعد الخروج من بطولة كوبا سود أمريكانا أمام لانوس الأرجنتيني.

ومن بين البرازيليين والأجانب، تتوفر أسماء ذات خبرة في كرة القدم البرازيلية، ومن المتوقع أن يُحدد مجلس إدارة الإدارة هدفًا ويبدأ المفاوضات هذا الأسبوع.

من بين أبرز الأسماء في السوق البرازيليون كوكا، وتيتي، وروجر ماتشاد، كما وردت أسماءٌ أخرى في القائمة، مثل زوبلديا، وبيدرو كايكسينيا، وريناتو بايفا، وجاءت القائمة بالتالي:

لوتشو غونزاليس
لويس زوبيلديا
ريكاردو غاريكا
كوكا
فابيو كاريل فابيو
ماتياس ليسكا
موريسيو
باربيري
روجر ماتشادو
تيتي
فاندرلي لوكسمبورجو
أنطونيو أوليفيرا
برونو لاج
بيدرو كايكسينها
بيبا
ريناتو بايفا

في غياب ريناتو غاوتشو، الذي استقال من منصبه كمدرب لفريق فلومينينسي مساء الثلاثاء، بعد الخروج من بطولة كوبا سود أمريكانا أمام لانوس (الأرجنتين)، سيبحث تريكولور الآن عن اسم جديد ليحل محل المدرب السابق.

