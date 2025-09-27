غرفة الرعاية تقدم مقترحا بشأن زيادة الولادات القيصرية لوزير الصحة

قال الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إن الغرفة نفذت خلال شهر سبتمبر دورتين تدريبيتين، الأولى بعنوان اختيار وتطوير الكوادر الطبية وغير الطبية في المؤسسات العلاجية، والثانية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي وتطبيقاته العملية.

وأكد أن مجلس إدارة الغرفة يولي اهتمامًا كبيرًا بالبرامج التدريبية لرفع مستوى الوعي والمهارات لدى العاملين في القطاع الصحي بمصر.

وأضاف عبد المجيد أن اجتماع مجلس إدارة الغرفة ناقش عدداً من القضايا الحيوية، في مقدمتها الزيادة الكبيرة في نسب الولادات القيصرية التي تجاوزت 70% من إجمالي حالات الولادة في مصر، وكذلك موضوعات الطوارئ، حيث تم رفع رأي الغرفة في هذه الملفات إلى وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار خلال اجتماع انعقد بالعاصمة الإدارية.

وأشار عبد المجيد إلى أن الغرفة تعمل على إعداد مسودة بروتوكول تعاون مع المؤسسة العلاجية، وتم تفويض الدكتور خالد سمير عضو مجلس الإدارة لإعداد المسودة والتنسيق مع المستشفيات الراغبة في التعاون.

كما لفت إلى الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا مع مسؤولي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نهاية أغسطس الماضي، الذي اتُفق خلاله على عقد لقاء مشترك يضم ممثلي هيئة الشراء الموحد وغرفة مقدمي الرعاية الصحية، بهدف بحث التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتفعيل آلية المشاركة في منظومة الشراء الموحد.

وأوضح عبدالمجيد أن اتحاد الصناعات سيعلن نتائج انتخابات الغرفة التي ستُقام يوم 30 أكتوبر المقبل، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل خلال ذلك اليوم، مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة.

وكشف عبد المجيد عن مشاركة الغرفة في معرض تريد فيرز إنترناشيونل المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر المقبل، مؤكداً أن الغرفة مستمرة في تقديم الدورات التدريبية المدعومة بالكامل لخدمة القطاع الصحي.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور خالد سمير وكيل الغرفة، والدكتور محمد حبلص، والدكتور أحمد نزيه أبو راس، والدكتور ممدوح العربي، ومصطفى الأسمر، والدكتور أحمد جمال ماضي أبو العزايم، والدكتور أيمن هاني، والدكتور هشام ماجد، والدكتور محمد لطفي.