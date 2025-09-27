ليفربول في اختبار صعب أمام كريستال بالاس لمواصلة انطلاقته المثالية في البريميرليج

يسعى ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى تعزيز انطلاقته القوية هذا الموسم، عندما يحل ضيفًا على كريستال بالاس مساء السبت ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

ويدخل الريدز بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، المواجهة منتشيًا بسلسلة من سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، بينها خمسة انتصارات في الدوري، ليصبح الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه.

وتمثل رحلة ليفربول إلى ملعب "سيلهيرست بارك" اختبارًا حقيقيًا، خصوصًا أنها تسبق مواجهة أوروبية مرتقبة أمام جلطة سراي في إسطنبول، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

من جهة التشكيلة، يعوّل ليفربول على مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، الذي افتتح سجله التهديفي بقميص الفريق مؤخرًا في كأس الرابطة أمام ساوثهامبتون، بينما سيغيب المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي بداعي الإيقاف.

في المقابل، يقم كريستال بالاس موسمًا لافتًا تحت قيادة مدربه النمساوي أوليفر جلاسنر، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط، دون أي هزيمة حتى الآن، تمامًا كليفربول.

ويدخل بالاس المباراة بثقة كبيرة، لا سيما بعد تفوقه على "الريدز" بركلات الترجيح في مواجهة درع المجتمع، وتعادله معهم 1-1 في آخر لقاء جمع بين الفريقين على ملعب "أنفيلد".

ويبرز كريستال بالاس، في صفوفه اسم المدافع مارك جويهي، الذي كان على رادار ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.