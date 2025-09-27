قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
ليفربول في اختبار صعب أمام كريستال بالاس لمواصلة انطلاقته المثالية في البريميرليج

إسراء أشرف

يسعى ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى تعزيز انطلاقته القوية هذا الموسم، عندما يحل ضيفًا على كريستال بالاس مساء السبت ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

ويدخل الريدز بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، المواجهة منتشيًا بسلسلة من سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، بينها خمسة انتصارات في الدوري، ليصبح الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه.

وتمثل رحلة ليفربول إلى ملعب "سيلهيرست بارك" اختبارًا حقيقيًا، خصوصًا أنها تسبق مواجهة أوروبية مرتقبة أمام جلطة سراي في إسطنبول، ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

من جهة التشكيلة، يعوّل ليفربول على مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، الذي افتتح سجله التهديفي بقميص الفريق مؤخرًا في كأس الرابطة أمام ساوثهامبتون، بينما سيغيب المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي بداعي الإيقاف.

في المقابل، يقم كريستال بالاس موسمًا لافتًا تحت قيادة مدربه النمساوي أوليفر جلاسنر، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط، دون أي هزيمة حتى الآن، تمامًا كليفربول.

ويدخل بالاس المباراة بثقة كبيرة، لا سيما بعد تفوقه على "الريدز" بركلات الترجيح في مواجهة درع المجتمع، وتعادله معهم 1-1 في آخر لقاء جمع بين الفريقين على ملعب "أنفيلد".

ويبرز كريستال بالاس، في صفوفه اسم المدافع مارك جويهي، الذي كان على رادار ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

هلا السعيد

هلا السعيد تتألق بجمالها في أحدث ظهور.. شاهد

هاني شاكر

هاني شاكر يحيي حفلا فى الأوبرا بمناسبة احتفالات أكتوبر

فيلم هي

إطلاق البوستر الرسمي للفيلم التسجيلي «هي» للمخرج عاطف شكري

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

