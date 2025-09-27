قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة

إسراء صبري

يحتفل العالم في السابع والعشرين من سبتمبر كل عام، بـ اليوم العالمي لـ السياحة، وهو مناسبة للتأكيد على أهمية هذا القطاع كأحد محركات النمو الاقتصادي والتقارب بين الشعوب، وتأتي مصر هذا العام في صدارة المشهد باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي تجمع بين التاريخ العريق والمقومات الطبيعية الفريدة.

السياحة في مصر..حضارة وتنوع

تتميز مصر بتنوع منتجها السياحي الذي يجمع بين الآثار الفرعونية الفريدة مثل الأهرامات وأبو الهول ومعابد الأقصر وأسوان، إلى جانب السياحة الشاطئية في البحر الأحمر وسيناء، حيث الشعاب المرجانية والأنشطة البحرية التي تجذب ملايين السائحين سنويًا.

كما تشهد السياحة العلاجية والبيئية والدينية نموًا متزايدًا، ما يجعل من مصر وجهة شاملة تناسب مختلف الاهتمامات.

زيادة عدد السائحين 

 قال وائل زغير، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن مصر نجحت في تحقيق زيادة في عدد السائحين بنسبة 22%، حيث تعمل الدولة بتركيز كبير على ملف السياحة، خلال الفترة الماضية.

المتحف المصري الكبير 

المتحف المصري الكبير

ولفت إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يسمى حدث القرن، وذلك لكونه المتحف الأكبر في تاريخ السياحة العالمية، بالإضافة إلى التنوع الكبير والواضح في الآثار داخل المتحف، فالعالم اجمع ينتظر بشغف افتتاح المتحف.

وتظل مصر بفضل تاريخها الممتد لآلاف السنين ومقوماتها الطبيعية والبشرية المتنوعة، وجهة استثنائية للسياحة العالمية، وواحدة من أكثر الدول قدرة على المزج بين الماضي العريق والحاضر المتجدد، بما يجعلها دائمًا في صدارة اهتمامات السائحين حول العالم.

السياحة الوجهات السياحية الغرف السياحية المتحف المصري الكبير

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

مدير تعليم مطروح خلال جولة بالمدارس

تعليم مطروح : الحصول على 3 مراكز متقدمة جمهورياً في مسابقات الاقتصاد المنزلي الصيفية

رئيس جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير العملية التعليمية بـ الأهلية.. صور

محافظ المنيا خلال الافتتاح

بتكلفة 11 مليون جنيه.. محافظ المنيا يفتتح مجمع المواقف المطوّر

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

