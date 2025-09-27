مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة

يحتفل العالم في السابع والعشرين من سبتمبر كل عام، بـ اليوم العالمي لـ السياحة، وهو مناسبة للتأكيد على أهمية هذا القطاع كأحد محركات النمو الاقتصادي والتقارب بين الشعوب، وتأتي مصر هذا العام في صدارة المشهد باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات السياحية التي تجمع بين التاريخ العريق والمقومات الطبيعية الفريدة.

السياحة في مصر..حضارة وتنوع

تتميز مصر بتنوع منتجها السياحي الذي يجمع بين الآثار الفرعونية الفريدة مثل الأهرامات وأبو الهول ومعابد الأقصر وأسوان، إلى جانب السياحة الشاطئية في البحر الأحمر وسيناء، حيث الشعاب المرجانية والأنشطة البحرية التي تجذب ملايين السائحين سنويًا.

كما تشهد السياحة العلاجية والبيئية والدينية نموًا متزايدًا، ما يجعل من مصر وجهة شاملة تناسب مختلف الاهتمامات.

زيادة عدد السائحين

قال وائل زغير، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن مصر نجحت في تحقيق زيادة في عدد السائحين بنسبة 22%، حيث تعمل الدولة بتركيز كبير على ملف السياحة، خلال الفترة الماضية.

المتحف المصري الكبير

ولفت إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يسمى حدث القرن، وذلك لكونه المتحف الأكبر في تاريخ السياحة العالمية، بالإضافة إلى التنوع الكبير والواضح في الآثار داخل المتحف، فالعالم اجمع ينتظر بشغف افتتاح المتحف.

وتظل مصر بفضل تاريخها الممتد لآلاف السنين ومقوماتها الطبيعية والبشرية المتنوعة، وجهة استثنائية للسياحة العالمية، وواحدة من أكثر الدول قدرة على المزج بين الماضي العريق والحاضر المتجدد، بما يجعلها دائمًا في صدارة اهتمامات السائحين حول العالم.