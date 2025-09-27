يبحث عدد من المواطنون عن كيفية استيراد سيارة معاقين من الخارج والشروط، والتي أقرها مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وذلك في إطار التوجه الحكومي لتطوير التشريعات التي تضمن حقوق ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع بصورة متكافئة مع الآخرين.

وشملت التعديلات عددا من المواد الأساسية بالقانون من بينها المواد 2 و31 بند 4 و49 و51 التي تضمنت تعريفات وشروطا جديدة خاصة بالاستفادة من بعض المزايا المقررة لهذه الفئة.

شروط استيراد سيارة معاقين من الخارج 2025

شروط استيراد سيارة معاقين من الخارج

جاء في التعديلات أن تعريف الشخص ذوي الإعاقة يشمل كل مواطن لديه عاهة طويلة الأجل سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، وتؤثر على قدرته في التعامل مع الحواجز المجتمعية بما يمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

ويعد هذا التحديد أكثر وضوحا لضمان شمول جميع الفئات المستحقة.

ونص التعديل الجديد للمادة 31 بند 4 على منح الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في استيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عاما، على أن تكون للاستعمال الشخصي، ويقودها الشخص نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائقه الخاص المؤمن عليه.

وحدد القانون حظر بيع السيارة لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستفادة من الإعفاء، مع ضرورة أن يقوم صاحب الإعاقة أو أحد أقاربه بسداد قيمة السيارة كاملة أو جزئيا من حسابه الشخصي وقت الاستيراد.

شروط استيراد سيارة معاقين من الخارج 2025

ألا يكون المستفيد ضمن المشمولين بمزايا الضمان الاجتماعي.

وبالنسبة لشروط استيراد السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد حددت التعديلات عددا من الضوابط أبرزها ضرورة حصول المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى جانب تقرير من المجالس الطبية المتخصصة يحدد قدرة المستفيد على قيادة السيارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر.

ألزم القانون أن يتم الاستيراد من الخارج مباشرة لصالح الشخص المستفيد دون أن يشمل ذلك السيارات الواردة من المناطق الحرة.

واشترطت التعديلات ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارات المستوردة 1200 سي سي في حالة سيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، مع منع استيراد السيارات المزودة بنظام دفع تربو، وألا يزيد موديل السيارة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع وقت الاستيراد.

وألزمت التعديلات المستفيد بتقديم إقرار بعدم حصوله على إعفاء جمركي مماثل خلال آخر خمس سنوات، وعدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات أخرى مقررة بقوانين مختلفة.

شروط استيراد سيارة معاقين 2025

وتضمنت الشروط ضرورة امتلاك المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حسابا بنكيا في بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل التقدم بطلب الإعفاء بعام على الأقل، مع إيداع مبلغ مالي يعادل ثمن السيارة المطلوب استيرادها لضمان الجدية والقدرة على الالتزام بالضوابط.

تعكس هذه التعديلات حرص الدولة على تنظيم عملية استفادة ذوي الإعاقة من المزايا الجمركية بشكل يحقق العدالة ويمنع إساءة استخدام الإعفاءات، بما يضمن وصول الحقوق لمستحقيها الفعليين، ويعزز في الوقت ذاته من دمج هذه الفئة في المجتمع عبر توفير وسيلة نقل مناسبة تسهل حياتهم اليومية.