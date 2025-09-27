عروض فنية مبهرة.. المحافظات تحتفل باليوم العامي للسياحة| تفاصيل

تشهد المحافظات السياحية احتفالا بهذا اليوم وسط عروض فنية مبهرة واستقبال مميز للسائحين احتفالاً بيوم السياحة العالمي.

وفي مشهد مهيب جمع بين سحر التاريخ وروح الحاضر، تحولت ساحة معبد الكرنك بالأقصر إلى كرنفال عالمي احتفالاً بيوم السياحة العالمي، وسط عروض فنية مبهرة واستقبال مميز للسائحين بالورود.

شهد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، احتفالية كبرى بمناسبة يوم السياحة العالمي، والتي أُقيمت بساحة معبد الكرنك الأثري وسط أجواء كرنفالية وعروض فنية واستقبال حافل للسائحين بالورود.

حضر الفعاليات الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والثقافية والسياحية، منهم الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية والأقصر، وسامح محمد مدير التنمية السياحية، والدكتور محمد رزق مدير إدارة التنمية الأثرية، والدكتور محمد حسان رئيس الإدارة المركزية ومدير مكتبة مصر العامة، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة، وحاتم الصغير مدير شركة مصر للصوت والضوء، إلى جانب مشاركة غرفة شركات السياحة برئاسة ثروت عجمي، ومحمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، فضلاً عن مشاركة قصر ثقافة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، وهيئة الرعاية الصحية.

وأكد محافظ الأقصر، خلال لقائه بعدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات، أن الموسم السياحي الحالي يبشر بانتعاشة كبيرة، مشيراً إلى أن المحافظة شهدت طفرة ملحوظة في تمهيد الطرق، وتحسين مستوى النظافة، والتشجير، والحفاظ على البيئة، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية للعاملين المتعاملين بشكل مباشر مع السياح، مثل سائقي الحناطير، لرفع مستوى الخدمة وحسن التعامل.

وأوضح محافظ الأقصر أن ساحة معبد الكرنك سيتم رفع كفاءتها بشكل كامل، مع متابعة دورية للحفاظ على النظام والنظافة واستدامة المشهد الحضاري بما يليق بمكانة الأقصر كعاصمة للسياحة العالمية.

وفي كلمته الموجهة للسائحين، قال محافظ الأقصر: "نرحب بكم في مدينة التاريخ والحضارة، الأقصر التي تحتضن آثار أجدادنا العظماء، ونؤكد لكم أنكم بين أهلكم وأصدقائكم ، ونسعى دائماً لتوفير أفضل الخدمات وتجربة سياحية متميزة تجعل من زيارتكم ذكرى لا تُنسى، وننتظر عودتكم مرات ومرات."

وأعرب عدد من السائحين عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفالية، حيث قالت سائحة من إسبانيا: "إنها تجربة رائعة أن نستقبل بهذه الحفاوة بين آثار الكرنك المهيبة، نشعر أن الأقصر مدينة مليئة بالحياة والثقافة والدفء الإنساني"، وأضاف سائح من ألمانيا: "الأجواء هنا مدهشة، التنظيم رائع، والابتسامة لا تفارق وجوه أهالي الأقصر."

استقبلت مكتبة مصر العامة بواحة سيوة عدد من الوفود السياحية يأتى ذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمى حيث يحتفل العالم يوم 27 سبتمبر من كل عام بيوم السياحة العالمى .

وأشار محمد عمران جيرى مدير المكتبة ان احتفال هذا العام يأتى تحت شعار "السياحة والتحول المستدام " في إطار إبراز دور السياحة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

وأضاف تن المكتبة شهدت زيارات من الوفود السياحية للتعرف على عمارة المكتبة وطريقة البناء التى تعد امتدادا للعمارة الصديقة للبيئة بالواحة ، واستخدام الخامات المحلية في البناء، كما تعرف الزوار على أقسام المكتبة والأنشطة المقدمة بها

وأوضح جيرى إنه في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم كل الخدمات لزوار المكتبة تم استقبال الوفد السياحى ، وتعرف الزوار على أهم الإصدارات بالمكتبة والاطلاع على المراجع عن واحة سيوة ، وتم الإجابة عن الاستفسارات من الزوار .

وأكد اللواء وليد محمد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة أن مكتبة مصر العامة بسيوة ومتحف البيت السيوى من المواقع السياحية المهمة لموقعهما المتميز بوسط مدينة سيوة بجانب أنهما يضمان تراث الواحة المادى واللامادى وعمارة سيوة المتميزة حيث عمارة الملح والطين ، كما تقدم المكتبة العديد من الخدمات للزوار من الجنسيات المختلفة سواء من خلال المراجع أو الكتيبات أو الافلام التسجيلية والوثائقية



وأكد أن الواحة استعدت للموسم السياحى الشتوى ومن المنتظر أن تشهد الواحة إقبالا متزايدا في ظل الإهتمام الكبير بالواحة مضيفا أن الواحة تضم العديد من المواقع السياحية والأثرية مثل متحف البيت السيوى ، ومكتبة مصر العامة ، وقلعة شالى ، وجبل الموتى ، ومركز زوار المحمية ، وجبل الدكرور ، وبحيرات الملح ، وعيون المياه ، ومعبد امون ، ورحلات السفاري وغيرها

مشيرا أن الموسم السياحى الشتوى يستمر حتى شهر مايو القادم .

