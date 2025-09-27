قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
بعد عشر 10 قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
حصيلة مرعبة.. 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب منذ بداية العدوان على غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لاعبة محترمة.. مدربة منتخب الناشئات تكشف تفاصيل خناقة مباراة مصر وغينيا

أميرة يوسف
أميرة يوسف
يسري غازي

كشفت أميرة يوسف المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئات تحت 20 سنة تفاصيل خناقة حبيبة عصام نجمة الفراعنة للسيدات مع لاعبات منتخب غينيا.

وقادت أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة سيدات الفراعنة إلي الفوز علي منتخب غينيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة في تصفيات كأس العالم للسيدات.

قالت أميرة يوسف  مدربة منتخب مصر تحت 20 سنة عبر تصريحات خاصة لـ صدي البلد: 
حبيبه عصام هى لاعبة غيوره جدا على بلدنا وزمايلها وحصلت مشاحنات واستهزاءات كثيرة  في غرفه الملابس مع كابتن الفريق من الفريق المنافس.

أضافت أميرة يوسف مدربة منتخب مصر تحت 20 سنة: حبيبة عصام لاعبة محترمة جدا وعمرها ما تكسر كلام الجهاز أبدا وهى افضل لاعبة في الدورى المصري للسيدات في الوقت الراهن.


وحقق منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 بقيادة أميرة يوسف سنة فوزا مستحقات أمام نظيره منتخب غينيا للنشئات  في تصفيات كأس العالم.

ونجح منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أميرة يوسف في تحقيق الفوز على نظيره منتخب غينيا للناشئات بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة علي ملعب استاد الدفاع الجوي.

وتقود منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة أميرة يوسف الذي يشارك حاليا فى تصفيات كأس العالم للكرة النسائية.

وكان الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة أمام غينيا الاستوائية، أسفر في إياب المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات 2026، عن ارتداء المنتخب المصري للناشئات بقيادة أميرة يوسف القميص الأحمر والشورت الأسود، فيما ترتدي لاعبات منتخب غينيا الإستوائية القميص الأبيض والشورت الأزرق.

يذكر أن مباراة الذهاب بين منتخب مصر للناشئات ونظيره الغيني انتهت بفوز منتخب غينيا الإستوائية بهدف نظيف.

