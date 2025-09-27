لاعبة محترمة.. مدربة منتخب الناشئات تكشف تفاصيل خناقة مباراة مصر وغينيا

كشفت أميرة يوسف المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئات تحت 20 سنة تفاصيل خناقة حبيبة عصام نجمة الفراعنة للسيدات مع لاعبات منتخب غينيا.

وقادت أميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة سيدات الفراعنة إلي الفوز علي منتخب غينيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة في تصفيات كأس العالم للسيدات.

قالت أميرة يوسف مدربة منتخب مصر تحت 20 سنة عبر تصريحات خاصة لـ صدي البلد:

حبيبه عصام هى لاعبة غيوره جدا على بلدنا وزمايلها وحصلت مشاحنات واستهزاءات كثيرة في غرفه الملابس مع كابتن الفريق من الفريق المنافس.

أضافت أميرة يوسف مدربة منتخب مصر تحت 20 سنة: حبيبة عصام لاعبة محترمة جدا وعمرها ما تكسر كلام الجهاز أبدا وهى افضل لاعبة في الدورى المصري للسيدات في الوقت الراهن.



يذكر أن مباراة الذهاب بين منتخب مصر للناشئات ونظيره الغيني انتهت بفوز منتخب غينيا الإستوائية بهدف نظيف.