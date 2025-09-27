قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس قناة السويس: دراسة شاملة لتطوير الصناعة البحرية بالتعاون مع الجانب الصيني

خلال الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

 اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع Zhang jinming نائب رئيس شركة CSTC التابعة للمجموعة الصينية CSSC إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في الصناعات البحرية، لبحث سبل التعاون المشترك لتطوير ترسانات وشركات الهيئة.

حضر الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة قناة السويس بالقاهرة عدد من مسئولي وممثلي الشركة الصينية CSTC في مصر وإفريقيا، وعدد من قيادات الهيئة، وشهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون المقترحة لتطوير الترسانات والشركات التابعة للهيئة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع سعي الهيئة الجاد لتوطين الصناعة البحرية بكافة مجالاتها وعودة الريادة للترسانات والشركات التابعة للهيئة من خلال عقد شراكات مع كبرى الترسانات العالمية بما يتيح نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز القدرات الفنية  من معدات وتجهيزات وبنية تحتية، علاوة على توفير البرامج التدريبية المتقدمة لتطوير العنصر البشري إداريا وفنيا.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تمتلك قاعدة صناعية ضخمة تضم ترسانات وشركات عدة تعمل في مجالات بناء وصيانة الوحدات البحرية المختلفة وتحظى بموقع جغرافي متميز كما تمتلك كافة المقومات الفنية والبشرية التي تؤهلها لتلبية متطلبات السوق المحلي والمنافسة الإقليمية في المستقبل القريب.

من جانبه، أعرب Zhang jinming نائب رئيس شركة CSTC التابعة للمجموعة الصينية CSSC عن تطلعه للتعاون المشترك مع هيئة قناة السويس وخلق ركيزة جديدة لدعم العلاقات الاستراتيجية بين الصين ومصر.

وأكد نائب رئيس شركة CSTC أن التعاون مع المجموعة الصينية يتيح فرصا واعدة للارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية والإدارية لمنظومة العمل بالترسانات التابعة للهيئة من خلال الاستفادة مما تمتلكه المجموعة الصينية من حلول متكاملة وخبرات متراكمة في المجالات المرتبطة بالصناعة البحرية كالتدريب والميكنة وتقديم الاستشارات الفنية وتوفير متطلبات الصناعة من التوريدات اللازمة وقطع الغيار.

في ختام اللقاء، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة بالبدء الفوري لإعداد دراسة شاملة للتطوير بعد تبادل المعلومات، وعمل زيارات ميدانية للترسانات والشركات التابعة للهيئة للوقوف على الطريقة المثلى للتطوير وفقا لاحتياجات السوق.

جدير بالذكر، أن شركة China shipbuilding trading copmpany  تعد إحدى الشركات التابعة للمجموعة الصينية CSSCالمصنفة كإحدى أكبر الكيانات العالمية الرائدة في الصناعات البحرية والتي يتبع لها 47 مؤسسة تابعة تضم ترسانات ومراكز أبحاث ومكاتب استشارية وغيرها، والتي يتسع نطاق عملها في 150 دولة في 5 قارات حول العالم.


                   

