«المصري» يهدّد بالانسحاب من الدوري بسبب «الاستهداف التحكيمي» | تفاصيل
السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»
محسن صالح: التدريب ليس بـ «الفهلوة» .. وأغلب مُدربي الدوري لا يصلحون للمنتخب
الشوط الأول .. منتخب مصر للشباب يتأخر بهدف أمام اليابان بكأس العالم
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025: احتفل بالإنجازات

برج الاسد
برج الاسد
حياة عبد العزيز

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 28 سبتمبر على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي .

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

اتخذ خطوات ثابتة نحو أولوية ما، وسيتبعك الآخرون. قد تجد مساعدة ودية عندما تطلبها. تجنب التسرع في اتخاذ القرارات الكبيرة؛ اجمع المعلومات أولًا، احتفل بالإنجازات الصغيرة وكن متواضعًا؛ فالنجاح يأتي من الجهد والصبر.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

 التواصل الصريح أساسي في العلاقات العاطفية، وخصّصي وقتًا للحب رغم ضغط العمل. الرومانسية في العمل فكرة سيئة للرجال المتزوجين، فقد تُعرّض حياتهما الزوجية للخطر اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

 قد يُصاب بعض الأشخاص بمضاعفات في الأذن أو العينين أو الأنف. قد يتغيب الأطفال عن المدرسة بسبب آلام في الجسم، كما ستشتكي الإناث من مشاكل في أمراض النساء.. 

برج الاسد مهنيا

تجنب الثرثرة في المكتب وحافظ على تركيزك. المهارات التي تُظهرها الآن قد تفتح لك آفاقًا جديدة. استمر في التعلم يوميًا؛ فالممارسة المستمرة تُحقق نتائج أقوى مع مرور الوقت، وتُبقي أهدافك واضحة..

 برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

تجنب المبالغة في التباهي؛ فالتواضع اللطيف يدعو إلى التقارب. الحديث الصادق عن الآمال البسيطة يُعزز الثقة قدّم الدعم واحتفل باللفتات الصغيرة؛ فاليوم يُشجع على التواصل الصادق والدفء الدائم في العلاقات. 

برج الأسد حظك حظك اليوم توقعات الابراج توقعات برج الاسد الاسد اليوم

