«المصري» يهدّد بالانسحاب من الدوري بسبب «الاستهداف التحكيمي» | تفاصيل
السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»
محسن صالح: التدريب ليس بـ «الفهلوة» .. وأغلب مُدربي الدوري لا يصلحون للمنتخب
الشوط الأول .. منتخب مصر للشباب يتأخر بهدف أمام اليابان بكأس العالم
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025: خصص وقتًا للراحة

حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الحلول الصغيرة تمنع المشاكل الأكبر لاحقًا. زملاؤك يُقدّرون مساعدتك، خصص وقتًا للراحة القصيرة لتنشيط ذهنك. الرعاية البسيطة تُحقق تقدمًا سلسًا ونجاحًا هادئًا..

توقعات برج العذراء عاطفيا

الجزء الثاني من اليوم مناسب لاتخاذ قرار بشأن مستقبل العلاقة. قد يعود حبيبك السابق إلى الحياة، وهذا قد يُعيد إشعال الحب بينكما، مع ذلك، على المتزوجين الحذر من إنهاء العلاقة الزوجية.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

المشي لمسافات قصيرة بعد الوجبات يُحسّن الهضم ويُحسّن المزاج. مارس تمارين التنفس البسيطة أو الصلاة الهادئة لتهدئة عقلك واحترام عاداتك، تجنب الوجبات الخفيفة الدسمة أو الدسمة في وقت متأخر من الليل. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

إذا كان لديك تغيير وظيفي في خطتك، فلا تتردد في ذلك، فالمقابلات مُرتقبة، قد تتوقع أيضًا زيادة في الراتب اليوم. النصف الثاني من اليوم مناسب لتوقيع صفقات عمل جديدة وعقود شراكة، سيجتاز الطلاب الامتحانات بنجاح، وسيجتاز الباحثون عن عمل المقابلات بنجاح اليوم. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

شارك خططًا واضحة مع عائلتك ليتفق الجميع، احتفظ بالإيصالات ودوّن ملاحظات موجزة عن كيفية إنفاق المال، الادخار الصغير والمستمر يُصبح أمانًا ويمنحك راحة بال لاحقًا، لذا حدد هدفًا واضحًا وهادئًا.

