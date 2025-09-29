قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاسكان: الرئيس السيسي حريص على تلبية احتياجات المصريين بالخارج
20 دقيقة قمة| سيطرة الزمالك والأهلي يحاول العودة للمباراة
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تمتلك مزايا تنافسية تُمكِّن الشركات التركية
اخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين 29-9-2025
عماد متعب: الفوز على الزمالك بداية لاستعادة ثقة جماهير الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب يضغط على كل الأطراف للتوصل لاتفاق في غزة
نتنياهو تحدث مع رئيس الوزراء القطري واعتذر عن الهجوم في الدوحة
وزير البترول لـ الإعلاميين | مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في استكشاف الثروات التعدينية
مظاهرات أمام البيت الأبيض خلال اجتماع ترامب ونتنياهو
الوزراء: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلاً من 6 أكتوبر
استثناءات قانونية مهمة| هذه العقارات لا تخضع للضريبة العقارية في مصر
رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا
تحقيقات وملفات

أشرف غراب: زيارة بن زايد لمصر تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي

الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد
رنا أشرف

في ظل ما تشهده العلاقات المصرية الإماراتية من تطور متواصل وتعاون متنامٍ في مختلف المجالات، جاءت الزيارة الأخوية التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر ولقاؤه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجسد عمق الروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين. 

تأتي الزيارة في توقيت يعكس حرص الجانبين على البناء على ما تحقق من إنجازات مشتركة، وتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في دفع عجلة التنمية ودعم استقرار المنطقة.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، موضحا أن هذه الزيارة تسهم في تعزيز التعاون بين الدولتين الشقيقين في كافة المجالات .

وأوضح غراب، أن هذه الزيارة تأتي في ضوء تعزيز وترسيخ العلاقات بين البلدين والبناء على ما تحقق من إنجازات، موضحا أنها تؤكد قوة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، موضحا أن مصر والإمارات شريكين رئيسيين في المنطقة تربطهما اتفاقيات استراتيجية عديدة في كافة القطاعات الحيوية.

وأضاف أنه في شهر فبراير الماضي انعقدت الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، وعلى إثرها تم إطلاق المفاوضات حول مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين، وخلق مناخ من التواصل الدائم بين الدولتين الشقيقتين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، إضافة لتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والصناعة والابتكار والتكنولوجيا وتبادل الخبرات وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لدخول شراكات صناعية في العديد من القطاعات الصناعية 

وتابع غراب، أن التعاون الاقتصادي المصري الإمارات حقق طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر خاصة بعد تنفيذ مشروع تطوير رأس الحكمة باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث يعمل في مصر نحو ألفين شركة في العديد من القطاعات منها الاتصالات السياحة والقطاع المصرفي والمالي والعقاري بجانب الزراعة والأدوية، كما أن مصر تعد خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات في التجارة غير النفطية، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5.5 مليار دولار خلال العام الماضي.

