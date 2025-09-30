قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عشرات القتلى والمصابين والمفقودين .. انهيار مبنى مدرسي في إندونيسيا
أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
تشمل سلالا غذائية ووقودا.. انطلاق القافلة الإنسانية الـ44 من مصر إلى غزة
محاولة للتسلل إلى البيت الأبيض وتدخل عاجل من الخدمة السرية الأمريكية
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة
قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025
الهباش: نرحب بأي جهد يحقق أولويات الفلسطينيين وعلى رأسها وقف الحرب
نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب
غزة الجديدة في صفقة ترامب.. تفاصيل الخطة الشاملة لإنهاء الحرب
مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة
روسيا تعلن إسقاط 81 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبا عاجل، باصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تمهيدًا لتحركها من مصر إلى قطاع غزة.

وقال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية ترحّب بأي جهود تُبذل لتحقيق الأولويات الوطنية، كما ورد في بيان القيادة، مؤكداً أن هذه الأولويات تم توضيحها بشكل مفصّل في خطاب الرئيس محمود عباس الأسبوع الماضي.

وأوضح الهباش، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد موافي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأولوية الأولى هي الوقف الكامل للحرب، يليها تأمين دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، ومنع أي محاولات للتهجير القسري، إضافة إلى التوصّل إلى حلّ سياسي شامل يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.

وشدد الهباش على أن أي جهد يُبذل لتحقيق هذه الأولويات سيحظى بقبول وتأييد من الشعب الفلسطيني وقيادته، كما أشار إلى أهمية الوحدة الجغرافية والقانونية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، مؤكداً أنها تمثّل الأرض الكاملة للدولة الفلسطينية المعترف بها دولياً، وأن هذه الوحدة هي الركيزة الأساسية لضمان نجاح أي مساعٍ سياسية مقبلة.

