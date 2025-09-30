محاولة للتسلل إلى البيت الأبيض وتدخل عاجل من الخدمة السرية الأمريكية



ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الخدمة السرية الأمريكية نجحت في إلقاء القبض على رجل حاول تسلق سياج البيت الأبيض.

وفي وقت لاحق، نجح عملاء فيدراليون في تفكيك شبكة من الأجهزة في منطقة نيويورك كانت ستُستخدم لتهديد كبار المسئولين الحكوميين الأمريكيين، ما جعلها تحمل علامات تورط أجنبي، وفقًا لجهاز الخدمة السرية الأمريكي.

واكتشف العملاء الفيدراليون أكثر من 300 خادم لبطاقات SIM و100,000 بطاقة SIM في عدة مواقع ضمن دائرة نصف قطرها 35 ميلًا من مدينة نيويورك.

كما تحرك جهاز الخدمة السرية بسرعة نظرًا لأن أي هجوم كان من الممكن أن يُسبب اضطرابًا شديدًا في نيويورك في وقت يجتمع فيه قادة العالم في المدينة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يحدد الجهاز هوية المسئولين الذين تم تهديدهم، أو طبيعة التهديد، أو الدول التي ربما تكون متورطة.

وقال مدير جهاز الخدمة السرية، شون كوران، في البيان: "لا يمكن المبالغة في احتمالية تعطل اتصالات بلدنا بسبب هذه الشبكة من الأجهزة".

يمكن للجهات الفاعلة السيئة التي تستخدم خوادم بطاقات SIM وآلاف البطاقات لإرسال تهديدات مجهولة المصدر وتنفيذ هجمات مثل تعطيل أبراج الاتصالات الخلوية وإرهاق شبكات الاتصالات.