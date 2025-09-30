قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشرات القتلى والمصابين والمفقودين .. انهيار مبنى مدرسي في إندونيسيا
أهالي جنود الاحتلال: لن نسمح لنتنياهو بتخريب اتفاق وقف الحرب علي غزة
أهالي غزة يترقبون مصير خطة ترامب للسلام في أجواء متوترة وقصف مستمر
تشمل سلالا غذائية ووقودا.. انطلاق القافلة الإنسانية الـ44 من مصر إلى غزة
محاولة للتسلل إلى البيت الأبيض وتدخل عاجل من الخدمة السرية الأمريكية
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 44 تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة
قفزة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30-9-2025
الهباش: نرحب بأي جهد يحقق أولويات الفلسطينيين وعلى رأسها وقف الحرب
نائب الرئيس الفلسطيني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب
غزة الجديدة في صفقة ترامب.. تفاصيل الخطة الشاملة لإنهاء الحرب
مصر في أمان والسودان تحت الإنذار الأحمر.. تصريحات ترامب تعيد سد النهضة إلى قلب العاصفة
روسيا تعلن إسقاط 81 مسيرة أوكرانية خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محاولة للتسلل إلى البيت الأبيض وتدخل عاجل من الخدمة السرية الأمريكية

البيت الأبيض
البيت الأبيض
محمود نوفل

 
ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الخدمة السرية الأمريكية نجحت في إلقاء القبض على رجل حاول تسلق سياج البيت الأبيض.

وفي وقت لاحق، نجح عملاء فيدراليون في تفكيك شبكة من الأجهزة في منطقة نيويورك كانت ستُستخدم لتهديد كبار المسئولين الحكوميين الأمريكيين، ما جعلها تحمل علامات تورط أجنبي، وفقًا لجهاز الخدمة السرية الأمريكي.

واكتشف العملاء الفيدراليون أكثر من 300 خادم لبطاقات SIM و100,000 بطاقة SIM في عدة مواقع ضمن دائرة نصف قطرها 35 ميلًا من مدينة نيويورك.

كما تحرك جهاز الخدمة السرية بسرعة نظرًا لأن أي هجوم كان من الممكن أن يُسبب اضطرابًا شديدًا في نيويورك في وقت يجتمع فيه قادة العالم في المدينة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم يحدد الجهاز هوية المسئولين الذين تم تهديدهم، أو طبيعة التهديد، أو الدول التي ربما تكون متورطة.

وقال مدير جهاز الخدمة السرية، شون كوران، في البيان: "لا يمكن المبالغة في احتمالية تعطل اتصالات بلدنا بسبب هذه الشبكة من الأجهزة".

يمكن للجهات الفاعلة السيئة التي تستخدم خوادم بطاقات SIM وآلاف البطاقات لإرسال تهديدات مجهولة المصدر وتنفيذ هجمات مثل تعطيل أبراج الاتصالات الخلوية وإرهاق شبكات الاتصالات.

البيت الأبيض الخدمة السرية الأمريكية نيويورك الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

عمرو أديب

عمرو أديب منفعلا: عندي 60 سنة منهم 55 الزمالك بيتغلب فيهم

الصورة المرفقة بالمنشورات

ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

القمل

زيت شعر يقي أطفالك من انتقال القمل بالمدرسة

القلب

7 عادات صباحية تسرع الإصابة بأمراض القلب.. احذرها

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار بملابس ملفتة .. شاهد

بالصور

ستيلانتيس تطور نموذج أولي لسيارة كهربائية بـ نظام البطارية الذكي المتكامل

نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل
نظام البطارية الذكي المتكامل

لأول مرة.. مرسيدس مايباخ اس كلاس V12 لعام 2026

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد