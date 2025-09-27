قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منح وزير الكهرباء نوط الامتياز من المؤسسة الروسية للطاقة الذرية

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين


اختتم الأسبوع الذرى العالمي فعالياته فى العاصمة الروسية موسكو بتكريم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمنحه نوط الامتياز من المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية " روساتوم " للإسهام في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية

شارك الدكتور محمود عصمت ، متحدثا فى مائدة مستديرة حول الطاقة الذرية من نظام تكنولوجي إلى رؤية عالمية جديدة ، والتى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية ، وكانت بحضور عدد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والوزراء المشاركون فى القمة النووية العليا ، كما شارك متحدثا فى الجلسة العامة ، مشيداً بأهمية وعبقرية وتوقيت صدور قرار القيادة السياسية بدخول مصر الى عالم التكنولوجيا النووية المستخدمة فى توليد الطاقة الكهربائية فى ضوء البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ، وشملت المشاركة المؤتمر السنوى لمنصة دول البريكس للطاقة الذرية

وكان الحدث الأهم على هامش فعاليات المنتدى الذرى العالمي ، هو مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الاولى من ميناء مدينة سانت بطرسبورج إلى موقع المحطة النووية بالضبعة ، وحرص الدكتور محمود عصمت على عقد الاجتماع الدورى مع ، أليكسى ليخاتشوف المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية " روساتوم " والدكتور اندري بيتروف النائب الأول لمدير عام المؤسسة ، ورئيس شركة "آتوم ستروى إكسبورت " القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة ، على هامش الجلسات التى استمرّت على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين للاطمئنان على سير العمل والالتزام بالخطة الزمنية والجداول المحددة للانتهاء من المشروع الاستراتيجي النووى المصرى لتوليد الكهرباء

حرص الدكتور محمود عصمت خلال الجلسات على التأكيد ان العلاقة تكاملية بين استراتيجيتنا الوطنية للطاقة ورؤية الدولة للاستفادة من الثروات الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومزيج الطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ،و65 % فى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة ، وبين الطاقة النووية  ،الأمر الذى  أضاف إلى مشروعنا النووى لتوليد الطاقة الكهربائية بعدا جديدا يتعلق بتوفير الأرضية الثابتة للشبكة ، تساعد على إضافة قدرات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وتضمن امن واستقرار الشبكة الكهربائية واستمرارية التيار ، والتوسع فى سياسة خفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية

وزير الكهرباء الطاقة النووية البرنامج النووي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

وزير الاوقاف

أُعلنت رسميا.. نتيجة مسابقة عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

