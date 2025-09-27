وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية التعاون في تصميم وتصنيع الإلكترونيات.. ونواب: الإنتاج والتصدير يوفران فرص العمل ويقويان الاقتصاد

نائبة: توطين صناعة الإلكترونيات فى مصر ضرورى لتعزيز المنتج المحلي

برلماني: الدولة تشجع الصناعات لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

نائبة: مصر تسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة لتوفير العملة الصعبة





أكد عدد من النواب أن تعاون مصر مع شركات عالمية في مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات أصبح أمرا ضروريا لتعزيز المنتج المحلي وخفض الإستيراد من الخارج ، وأشاروا إلى إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة.

في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تعاون مصر مع شركات عالمية في مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات أصبح أمرا ضروريا لتعزيز المنتج المحلي وخفض الإستيراد من الخارج.

وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن مصر لديها أيدى العاملة قادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة لتصنيع الإلكترونيات.

وقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.

وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.

وقالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن يكون لدينا منتج محلي بدلا من الاستيراد من الخارج، ما يوفر العملة الصعبة.

وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “إننا نسعى إلى أن نصبح دولة منتجة ومصدرة، بحيث يصل حجم صادراتنا إلى الخارج إلى قيمة 150 مليار دولار، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه بنية أساسية تضعها الحكومة”.

كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد عقد فى ختام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، عددًا من الاجتماعات فى ولاية كاليفورنيا مع مسؤولى شركات عالمية، تم خلالها بحث فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات والذكاء الاصطناعى.

وفى هذا السياق؛ اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع وى شياو مدير قطاع اعتماد الذكاء الاصطناعى فى الأسواق الناشئة بشركة Nvidia. واستعرض الاجتماع أبرز الحلول التكنولوجية والمبادرات التى تقدمها الشركة لبناء القدرات فى مجال الذكاء الاصطناعى، إلى جانب مشروعاتها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتم تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية فى تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى، وإعداد كوادر متخصصة قادرة على توظيف هذه التقنيات فى تسريع عمليات التحول الرقمى.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع سانجاى جاجيندرا الرئيس والمدير التنفيذى للعمليات بشركة AsteraLabs المتخصصة فى صناعة أشباه الموصلات سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الكوادر المصرية.

والتقى الدكتور عمرو طلعت بستيفن أوزيجبو رئيس الشراكات الحكومية والنظم الإيكولوجية بشركة ARM وعدد من قيادات الشركة المتخصصة فى صناعة أشباه الموصلات. تناول اللقاء بحث فرص الاستثمار فى مصر، فى ضوء ما تتمتع به من مقومات تنافسية فى مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور ياسر عبدالبارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

فى سياق متصل، قام الوفد المصرى بزيارة شركة Flextronics، إحدى كبرى الشركات العالمية فى صناعة الإلكترونيات، حيث التقى كلًا من كاميرون كار الرئيس التنفيذى لاستراتيجيات الشركة، والمهندس أحمد سامى طنطاوى نائب الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بالشركة، وتم خلال الزيارة استعراض تطور صناعة الإلكترونيات فى مصر، وما تتمتع به من ميزات تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات. كما شملت الزيارة جولة داخل مصانع الشركة.

جدير بالذكر أن زيارة الدكتور عمرو طلعت للولايات المتحدة استغرقت أربعة أيام، وشملت المشاركة فى فعاليات المنتدى العالمى لأشباه الموصلات GSA، وهو أحد أبرز الفعاليات العالمية فى هذا المجال، ويهدف إلى مناقشة سبل تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال أشباه الموصلات.

كما تضمنت الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية فى ولايتى نيويورك وكاليفورنيا مع مجموعة من الشركات الأمريكية والعالمية لمناقشة فرص توسيع التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.