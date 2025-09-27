قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الهيئة الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز ( الامتياز الصحفي )

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستقبل الأمانة العامة للهيئة الوطنية للصحافة أعمال الزملاء الصحفيين المنشورة بالصحف القومية المرشحة لجوائز الأمتياز الصحفي في دورتها الاولي ابتداء من الأول من أكتوبر وحتي الخامس عشر منه. 


تسلم الأعمال المنشورة في الفترة من ( أول يونيو وحتي نهاية سبتمبر ) من قبل أصحابها إلي مقر الأمانة بالهيئة، من ثلاث نسخ مطبوعة .. 
الترشيحات لجوائز الإمتياز الصحفي في الفنون الصحفية : 
* الحوار الصحفي 
* التحقيق الصحفي 
* التغطية الخبرية 
* الكاريكاتور 
* المقال الصحفي 
* العمود الصحفي 
* الصورة الصحفية 
* جائزة خاصة للمجلة أو الصحيفة الأكثر تطوراً .. 


* جائزتي امتياز للإداري والعامل المثالي ( تقوم بترشيحهما مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ).        

وصرح المهندس عبد الصادق الشوربجي أن إطلاق الجائزة في إطار خطة الهيئة لتطوير المحتوي المهني، بهدف حفز الجهود ، وتثمين المواهب ، وخلق روح المنافسة المهنية الشريفة بين أبناء الصحف القومية             

وأضاف أن الهيئة ستقيم لاحقا حفل لإعلان الفائزين بجوائز الامتياز ( الربع سنوية ) بمقر الهيئة .. يدعي إليه رموز وشيوخ المهنة تكريما للمتميزين ..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد