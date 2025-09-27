الهيئة الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز ( الامتياز الصحفي )

تستقبل الأمانة العامة للهيئة الوطنية للصحافة أعمال الزملاء الصحفيين المنشورة بالصحف القومية المرشحة لجوائز الأمتياز الصحفي في دورتها الاولي ابتداء من الأول من أكتوبر وحتي الخامس عشر منه.



تسلم الأعمال المنشورة في الفترة من ( أول يونيو وحتي نهاية سبتمبر ) من قبل أصحابها إلي مقر الأمانة بالهيئة، من ثلاث نسخ مطبوعة ..

الترشيحات لجوائز الإمتياز الصحفي في الفنون الصحفية :

* الحوار الصحفي

* التحقيق الصحفي

* التغطية الخبرية

* الكاريكاتور

* المقال الصحفي

* العمود الصحفي

* الصورة الصحفية

* جائزة خاصة للمجلة أو الصحيفة الأكثر تطوراً ..



* جائزتي امتياز للإداري والعامل المثالي ( تقوم بترشيحهما مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ).

وصرح المهندس عبد الصادق الشوربجي أن إطلاق الجائزة في إطار خطة الهيئة لتطوير المحتوي المهني، بهدف حفز الجهود ، وتثمين المواهب ، وخلق روح المنافسة المهنية الشريفة بين أبناء الصحف القومية

وأضاف أن الهيئة ستقيم لاحقا حفل لإعلان الفائزين بجوائز الامتياز ( الربع سنوية ) بمقر الهيئة .. يدعي إليه رموز وشيوخ المهنة تكريما للمتميزين ..