وست هام يعلن إقالة جراهام بوتر لتحسين ترتيبه بالدوري الإنجليزي

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، توجيه الشكر للمدرب جراهام بوتر، لتكون الإقالة هي الأولى، في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026.

ولم تكن النتائج والأداء على مدار النصف الثاني من الموسم الماضي وبداية موسم 2025/26 على مستوى التوقعات، وقال بيان مجلس الإدارة: «يعتقد أن التغيير ضروري للمساعدة في تحسين وضع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز في أسرع وقت ممكن».

وتابع البيان: «يستطيع النادي أن يؤكد أن المدرب المساعد برونو سالتور، ومدربي الفريق الأول بيلي ريد ونارسيس بيلاتش، ومدرب حراس المرمى كاسبر أنكيرجرين، ومدرب حراس المرمى لينوس كاندولين، قد غادروا أيضًا على الفور. يود مجلس الإدارة أن يشكر جراهام وطاقمه التدريبي على عملهم الجاد خلال فترة وجودهم مع هامرز ويتمنى لهم كل النجاح في المستقبل».

وختم: «عملية تعيين بديل جارية. ولن يُدلي النادي بأي تعليقات إضافية في الوقت الحالي». ولعب وست هام 5 مباريات خلال لقاءات الموسم الحالي، خسر في 4 وفاز في واحدة، ويحتل المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط.





