وست هام يجدد التعاقد مع فابيانسكي.. تفاصيل

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي ، عن عودة الحارس لوكاس فابيانسكي مرة أخرى إلى الفريق بعد شهرين فقط من نهايه عقده.

وكتب النادي الإنجليزي عبر حسابه على «إكس»: "وقع الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي على عقد جديد مع النادي لمدة موسم واحد حتى صيف العام القادم 2026 وذلك بعد رحيله عن الفريق بنهاية عقده في شهر يوليو الماضي".



اكتسح فريق وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة نظيره نوتنجهام فورست، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية وست هام عن طريق جارود بوين ولوكاس باكيتا من ركلة جزاء وكالوم ويلسون في الدقائق 84، 88، 90+1.