علي لاريجاني : تعاون دول المنطقة ضرورة لمواجهة السياسات الإسرائيلية

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إن على دول المنطقة التعاون والتكاتف لمواجهة السياسات العدوانية لإسرائيل، مشددًا على أن هذا التعاون هو السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

دعم مبادرة نعيم قاسم وتعزيز دور حزب الله

أعرب لاريجاني عن دعمه الكامل لمبادرة نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، معتبراً أن حزب الله يشكل سداً منيعا أمام محاولات إسرائيل التوسعية والعدوانية في المنطقة.

وقال:"نحن نؤيد مبادرة نعيم قاسم التي تعزز موقف المقاومة، وحزب الله هو رأس الحربة في التصدي للعدوان الإسرائيلي".

دعوة للتمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي

شدد لاريجاني على أهمية التمسك بخيار المقاومة كوسيلة فعالة لردع إسرائيل، مؤكدًا أن استمرار دعم فصائل المقاومة يعد حجر الزاوية في الحفاظ على سيادة الدول العربية ومنع المزيد من التدخلات الخارجية.