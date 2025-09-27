قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
بعد عشر 10 قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
حصيلة مرعبة.. 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب منذ بداية العدوان على غزة
توك شو

علي لاريجاني : تعاون دول المنطقة ضرورة لمواجهة السياسات الإسرائيلية

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إن على دول المنطقة التعاون والتكاتف لمواجهة السياسات العدوانية لإسرائيل، مشددًا على أن هذا التعاون هو السبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

دعم مبادرة نعيم قاسم وتعزيز دور حزب الله

أعرب لاريجاني عن دعمه الكامل لمبادرة نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، معتبراً أن حزب الله يشكل سداً منيعا أمام محاولات إسرائيل التوسعية والعدوانية في المنطقة.

وقال:"نحن نؤيد مبادرة نعيم قاسم التي تعزز موقف المقاومة، وحزب الله هو رأس الحربة في التصدي للعدوان الإسرائيلي".

دعوة للتمسك بالمقاومة كخيار استراتيجي

شدد لاريجاني على أهمية التمسك بخيار المقاومة كوسيلة فعالة لردع إسرائيل، مؤكدًا أن استمرار دعم فصائل المقاومة يعد حجر الزاوية في الحفاظ على سيادة الدول العربية ومنع المزيد من التدخلات الخارجية.

علي لاريجاني السياسات العدوانية لإسرائيل حزب الله

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

الشعب الجمهوري: تصريحات الرئيس بالأكاديمية العسكرية تجسد رؤية شاملة لإعداد كوادر وطنية متميزة

8 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.. احذرها

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية خريطة طريق لحماية الأمن القومي

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

