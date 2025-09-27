صيانة شاملة.. انقطاع الكهرباء عن قرى طهطا بسوهاج لمدة 6 أيام

أعلنت هندسة كهرباء طهطا بمحافظة سوهاج، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى التابعة للمركز، بدءًا من اليوم وحتى الخميس 2 أكتوبر 2025 في إطار أعمال الصيانة الدورية والتركيبات الجديدة للخطوط الهوائية.

مواعيد انقطاع الكهرباء بقرى طهطا

وأوضحت أن الانقطاع سيكون يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ويشمل قرى:" الصوامعة – نجع عقل – نجع رزق شنودة – أولاد علي – نجع بخيت حماد".

يأتي هذا الإجراء في إطار خطة وزارة الكهرباء لتطوير ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، بما يضمن تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل الأعطال والانقطاعات المفاجئة.

وطالبت هندسة كهرباء طهطا بالأهالي اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترات الانقطاع، خاصةً المراكز الطبية وأصحاب الاحتياجات الخاصة والمخابز، لضمان عدم تأثر الخدمات الحيوية.