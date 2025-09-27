12 شهيدا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خان يونس وغزة

استشهد 12 فلسطينيا ، اليوم السبت، برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي خان يونس وغزة.

وقالت مصادر محلية ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت عربة يجرها حيوان قرب مدينة أصداء جنوبي قطاع غزة ، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين .

وأفادت مصادر طبية بمجمع ناصر الطبي بوصول شهيدين من طالبي المساعدات بنيران قوات الاحتلال جنوب مدينة خان يونس، وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال منطقة بطن السمين جنوبا.

وقصفت طائرة مسيرة للاحتلال نازحين على مفترق العباس غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

