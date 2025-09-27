قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

غداً.. فصل الكهرباء عن قرية حلمي حسين وتوابعها بكفر الشيخ

محمود زيدان

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مغذي محولات كهرباء قرية حلمي حسين بمركز بيلا، غداً الأحد الموافق 28 سبتمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً، وذلك لعمل الصيانة الدورية على المغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم السبت، أن المنطقة المتأثرة بالانقطاع هي قرية «حلمي حسين وتوابعها» بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

 تسليم نماذج (8) للتصالح في مخالفات البناء ببيلا

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تسليم نماذج ( 8 ) للتصالح في بعض مخالفات البناء للمواطنين بمركز بيلا، تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، وذلك ضمن جهود المحافظة لتسوية أوضاع مخالفات البناء في مختلف مراكز المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم وتبسيط عملية التصالح، مشيرًا أن المحافظة مستمرة في متابعة كافة طلبات التصالح، وتسهيل الإجراءات للتيسير على المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات المميزة والسريعة للمواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات لهم، منوهًا إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية المختصة بملف التصالح لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

