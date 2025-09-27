اقتصاد بوتسوانا يعاني من انكماش حاد في الربع الثاني من العام نتيجةً لمشاكل قطاع الماس

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء البوستوانية أن الناتج الاقتصادي لبوتسوانا انخفض بشكل حاد في الربع الثاني من العام، مما يعكس انخفاضا حادا في إنتاج صناعة الماس الرئيسية في البلاد .

ونقل راديو فرنسا الدولي عن تقرير بثته وكالة الإحصاء: "انخفض إنتاج الماس بالقيراط بنسبة 43,1% في الربع الثاني من عام 2025. ويعكس هذا الانخفاض الحاد جهود شركات الماس المتواصلة لتقليص عملياتها في ظل تباطؤ الطلب العالمي."

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 5,3% على أساس سنوي، وهو أكبر انكماش ربع سنوي منذ جائحة كوفيد-19.

