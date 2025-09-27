أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء البوستوانية أن الناتج الاقتصادي لبوتسوانا انخفض بشكل حاد في الربع الثاني من العام، مما يعكس انخفاضا حادا في إنتاج صناعة الماس الرئيسية في البلاد .
ونقل راديو فرنسا الدولي عن تقرير بثته وكالة الإحصاء: "انخفض إنتاج الماس بالقيراط بنسبة 43,1% في الربع الثاني من عام 2025. ويعكس هذا الانخفاض الحاد جهود شركات الماس المتواصلة لتقليص عملياتها في ظل تباطؤ الطلب العالمي."
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 5,3% على أساس سنوي، وهو أكبر انكماش ربع سنوي منذ جائحة كوفيد-19.
اقتصاد بوتسوانا يعاني من انكماش حاد في الربع الثاني من العام نتيجةً لمشاكل قطاع الماس
