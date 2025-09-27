بحجاب وبطن مكشوف .. هدى المفتي تثير الجدل في أحدث ظهور

أثارت الفنانة هدى المفتي جدلًا واسعًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعد نشر صور لها ظهرت فيها مرتدية توب عاري، بينما وضعت على رأسها حجابًا، وهو ما اعتبره الكثيرون تناقضًا وأثار موجة من الانتقادات والغضب بين المتابعين.

واعتبرها البعض “متناقضة” و”غير لائقة”، فيما عبّر آخرون عن غضبهم من هذه الصور التي وصفوها بأنها تسيء إلى الحجاب ورمزيته.



ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تثير فيها هدى المفتي الجدل بإطلالاتها، إذ اعتاد متابعوها على مواقف وصور تلفت الانتباه وتفتح باب الجدل حولها عبر السوشيال ميديا.