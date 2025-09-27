الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران أجرت محادثات مع الأطراف الأوروبية في نيويورك تناولت آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات، مشيرًا إلى أن الإيرانيين أبدوا استعدادهم للحوار وتقديم الإيضاحات اللازمة بشأن أنشطة تخصيب اليورانيوم، غير أن الأوروبيين على حد قوله اختلقوا ذرائع مختلفة حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال بزشكيان: "توصلنا إلى اتفاق أولي مع الأوروبيين حول آلية إعادة فرض العقوبات، إلا أن الولايات المتحدة عارضته بشكل مباشر، ما عرقل مسار التفاهمات".

وفي السياق ذاته، شدد الرئيس الإيراني على أن الولايات المتحدة تسعى لإبقاء إيران في حالة ضعف، مضيفًا: "شعبنا أدرك أن وحدتنا الوطنية هي الطريق لبناء بلادنا ومواجهة التحديات الخارجية".

ودعا بزشكيان إلى التكاتف الداخلي والاستفادة من القدرات الوطنية الكبيرة، مؤكداً أن إيران قادرة على إيجاد حلول لجميع المشكلات إذا ما استثمرت طاقاتها الذاتية بشكل فعال.