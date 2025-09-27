قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الحذر الفيدرالي يرفع الدولار ويُقيّد مكاسب الذهب وسط تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
لافروف: إسرائيل تحاول تفجير الوضع في الشرق الأوسط

قال سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، إن  إسرائيل تحاول تفجير الوضع في الشرق الأوسط .

 أوضح  وزير الخارجية الروسي، خلال إلقاء كلمته في الأمم المتحدة أنه لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة، و لا شئ أيضا يبرر خطط ضم الضفة الغربية.

أضاف لافروف: نقف مع فنزويلا، كما أشار لافروف أن العقوبات على إيران غير قانونية.

تستعد إيران لمواجهة جولة جديدة من العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامجها النووي المثير للجدل، وذلك في أعقاب خطوة أوروبية لاستعادة العقوبات الأممية وفق آلية "سناب باك" التي أطلقتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا قبل شهر، وتنتهي في 27 سبتمبر.

كانت العقوبات قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي هدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي، غير أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق تتهم إيران بانتهاك التزاماتها.

تشمل التدابير الأممية حظر توريد الأسلحة التقليدية إلى إيران، وتشديد القيود على الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، إضافة إلى حظر تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتجميد أصول، وقيود على سفر أفراد وكيانات إيرانية.


ولا تقتصر العقوبات على المجالين النووي والصاروخي فحسب، بل تمتد لتشمل قطاع النفط ،  الشريان الأهم لاقتصاد إيران ، إلى جانب النقل والشحن والقطاعين المالي والمصرفي.

