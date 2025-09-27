قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على الحالة الصحية لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث مروع
وزيرا خارجية مصر ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات للجوازات الرسمية
أحمد عبد العزيز يتجاهل مصافحة الإعلامية حليمة بولند .. ما السبب؟
9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة
إصابة 5 أشخاص في أسطوانة غاز داخل منزل بالخانكة
أولى كلية.. تامر أمين يوجه رسالة صادمة إلى مدحت شلبي بسبب الخطيب
أحمد موسى: نتنياهو كلم الكراسي في الأمم المتحدة.. واعترف بارتكاب إبادة غزة زي النازي
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع مصرف الحصة بطوخ
إيني الإيطالية تعلن عن استثمار 8 مليارات دولار في مصر خلال 4 سنوات.. ونستهدف حفر 200 بئر
متى بشاي يرصد النتائج الاقتصادية من تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
أحمد موسى: الرئيس السيسي لديه قراءة مستقبلية لأحداث المنطقة
بسبب جرائم الحرب في غزة.. إقصاء فريق إسرائيلي من سباق للدراجات الهوائية في إيطاليا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجنة العضوية تواصل استقبال المتقدمين الجدد لعائلة الأهلي

طارق قنديل
طارق قنديل
عبدالحكيم أبو علم

استقبلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، دفعة جديدة من الراغبين الجدد في الحصول على عضوية النادي والانضمام إلى عائلة الأهلي، والاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء سواء في المقر الرئيسي أو فروعه الثلاثة بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

وتوافد الراغبون فى الحصول على عضوية الأهلي إلى مقر النادي بالجزيرة اليوم السبت، واستوفوا كافة الأوراق المطلوبة عقب المقابلات الشخصية للاستفادة من الخدمات الكبيرة المقدمة للأعضاء والطفرة الإنشائية الهائلة بكافة الفروع،

ويشهد الأهلي إقبالًا كثيفًا من الراغبين في الحصول على العضوية بعد الطفرة الإنشائية الهائلة بمختلف فروعه وتقديم الخدمات التي تتناسب مع أعضاء النادي، بما يمكنهم من الاستمتاع مع ذويهم.

وتوالت خلال الأسابيع الماضية افتتاحات العديد من المشاريع الإنشائية بالأهلي، إلى جانب التحديث والتطوير المستمر لكافة المرافق، وتزويدها بأحدث وسائل التكنولوجيا وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

النادي الاهلي أخبار النادي الاهلي طارق قنديل عائلة الاهلي المقر الرئيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ترشيحاتنا

الصلاة

ما هي عورة الرجل في الصلاة؟ دار الإفتاء تكشف عن حدودها

الصلاة

حكم الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة .. اعرف آراء الفقهاء الأربعة

القرآن الكريم

الفرق بين الأيام المعدودات والمعلومات في القرآن .. اعرف الإعجاز اللغوي

بالصور

سعر إم جى 5 موديل 2020 في مصر

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

بذور الشيا الخارق.. غذاء يتحول إلى خطر صحي إذا تناولته بطريقة خاطئة

تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق
تحذير من تناول بذور الشيا بهذه الطرق

النيران تلتهم 4 عقارات بأول عرب بورسعيد وحالة وفاة وإصابة 2 آخرين

مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .
مصرع فتاة وإصابة شخصين في حريق 4 عقارات خشبية .

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

فيديو

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

أمريكا تُسقط تأشيرة الرئيس الكولومبي.. ماذا حدث ؟

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد