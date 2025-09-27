لجنة العضوية تواصل استقبال المتقدمين الجدد لعائلة الأهلي

استقبلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، دفعة جديدة من الراغبين الجدد في الحصول على عضوية النادي والانضمام إلى عائلة الأهلي، والاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء سواء في المقر الرئيسي أو فروعه الثلاثة بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

وتوافد الراغبون فى الحصول على عضوية الأهلي إلى مقر النادي بالجزيرة اليوم السبت، واستوفوا كافة الأوراق المطلوبة عقب المقابلات الشخصية للاستفادة من الخدمات الكبيرة المقدمة للأعضاء والطفرة الإنشائية الهائلة بكافة الفروع،

ويشهد الأهلي إقبالًا كثيفًا من الراغبين في الحصول على العضوية بعد الطفرة الإنشائية الهائلة بمختلف فروعه وتقديم الخدمات التي تتناسب مع أعضاء النادي، بما يمكنهم من الاستمتاع مع ذويهم.

وتوالت خلال الأسابيع الماضية افتتاحات العديد من المشاريع الإنشائية بالأهلي، إلى جانب التحديث والتطوير المستمر لكافة المرافق، وتزويدها بأحدث وسائل التكنولوجيا وفقًا للخطة الزمنية المحددة.