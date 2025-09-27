تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025

ارتفع سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية بنهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 27-9-2025 .

الجنيه الذهب يصعد

وصعد سعر الجنيه الذهب في المتوسط على أساس أسبوعي بمقدار وصل إلى 870 جنيه علي الأقل داخل محلات الصاغة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

واغلقت محلات الصاغة في تداولاتها علي سعر الجنيه الذهب، ليصل إلي 40.4 ألف جنيه للبيع و 40.6 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط تصاعد سعر جرام الذهب نحو 4050 جنيه داخل محلات الصاغة.

تحرك الذهب

ومع ختام تعاملات أمس السبت صعد سعر جرام الذهب مقدار 15جنيه بعد حالة من التذبذب قد شهدها المعدن الأصفر علي مدار الاسابيع السابقة.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الجرام من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5771 جنيه للبيع و 5800 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل يعر عيار 18 الاوسط بين الاعيرة الذهيية نحو 4328 جنيه للبيع و 4350 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5050 جنيه للبيع و 5075 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الاقل فئة نحو 4466 جنيه للبيع و3383 جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

سحل سعر اوقية الذهب نحو 3759 دولار للبيع و 3760 دولار للشراء.

ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع لافت، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 3%، مدعومة بتصاعد المخاوف العالمية عقب إعلان واشنطن عن رسوم جمركية جديدة، فضلا عن بيانات أمريكية حديثة أظهرت استقرار التضخم الأساسي خلال أغسطس، في إشارة إلى استمرار البنك المركزي الأمريكي في مساره نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وصعدت عقود الذهب الآجلة لتغلق تداولات الأسبوع أمس /الجمعة/ عند 3,792.87 دولار للأوقية بزيادة 0.58%، بينما ارتفع الذهب الفوري إلى 3,763.29 دولار للأوقية بزيادة 0.37%، لينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب بنحو 3%، وفقا لبيانات منصة (ماركت ووتش).

وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.15 نقطة منخفضا 0.41% أمام سلة من العملات الرئيسية بقيادة اليورو والجنيه الإسترليني.

وعززت قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي أسعار المعدن الأصفر، إذ جاءت متماشية مع التوقعات، ما رفع احتمالية مواصلة البنك المركزي الأمريكي تيسير تكاليف الاقتراض.