سعر الذهب مساء اليوم السبت 27-9-20225

استمر استقرار سعر الذهب في مصر مع ختام تداولات اليوم السبت الموافق 27-9-2025، علي مستوي محلات المصرية.

تذبذب مسائي

وشهد سعر جرام الذهب مع أول تعاملات مساء اليوم ارتفاعا بقيمة 15 جنيه في المتوسط رغم تراجعه بمعدلات طفيفة قبل يومين.

وبلغ معدل زيادة الذهب في أسبوع مايقرب من 100 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو 5050 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الجرام من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5771 جنيه للبيع و 5800 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل يعر عيار 18 الاوسط بين الاعيرة الذهيبية نحمو 4328 جنيه للبيع و 4350 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5050 جنيه للبيع و 5090 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الاقل فئة نحو 4466 جنيه للبيع و3383 جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

سحل سعر اوقية الذهب نحو 3759 دولار للبيع و 3760 دولار للشراء.

ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع لافت، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 3%، مدعومة بتصاعد المخاوف العالمية عقب إعلان واشنطن عن رسوم جمركية جديدة، فضلا عن بيانات أمريكية حديثة أظهرت استقرار التضخم الأساسي خلال أغسطس، في إشارة إلى استمرار البنك المركزي الأمريكي في مساره نحو مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وصعدت عقود الذهب الآجلة لتغلق تداولات الأسبوع أمس /الجمعة/ عند 3,792.87 دولار للأوقية بزيادة 0.58%، بينما ارتفع الذهب الفوري إلى 3,763.29 دولار للأوقية بزيادة 0.37%، لينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب بنحو 3%، وفقا لبيانات منصة (ماركت ووتش).

وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 98.15 نقطة منخفضا 0.41% أمام سلة من العملات الرئيسية بقيادة اليورو والجنيه الإسترليني.

وعززت قراءة مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي أسعار المعدن الأصفر، إذ جاءت متماشية مع التوقعات، ما رفع احتمالية مواصلة البنك المركزي الأمريكي تيسير تكاليف الاقتراض.