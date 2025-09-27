اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب عن طلب خاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن البطولة.

ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر، بطولة كأس العرب 2025 للمنتخبات تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد إقامتها بالشكل الجديد في نسخة 2021، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر نفسه".

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة "DMC": "سنقوم بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فيما يخص المشاركة في بطولة كأس العرب".

وتابع: "لدينا لاعبين يشاركون في بطولة كأس إنتركونتينيتال، وسنقوم بضمهم للقائمة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب، وكلا البطولتين تقام في نفس التوقيت".

وأكمل: "البطولتين في نفس التوقيت، وتحت إشراف "فيفا"، ولدينا لاعبين يشاركون في كأس العالم يوم 13 رفقة بيراميدز وفي حال الفوز والوصول للنهائي سيشاركون رفقة ناديهم يوم 17 في المباراة النهائية، وهذا سيتعارض مع بطولة كأس العرب".

واختتم الصقر حديثه قائلا: "الخطاب سيتضمن إيجاد حلول سواء بالموافقة على زيادة عدد القائمة حتى نتمكن من تعويض الغيابات، أو تنسيق الوقت بين البطولتين، أو إيجاد حل أخر".