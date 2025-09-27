بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري

حقق فريق بتروجت الفوز علي المصري البورسعيدي ٣-٢ في اللقاء الذي جمعهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت الدقيقة ١٨ هدف ملغي لصالح النادي المصري عن طريق أحمد القرموطي بعد تسلل على مص؛في البدري نتيجة التكمركز الخاطئ.

وأحرز مصطفي البدري هدف تقدم بتروجت في الدقيقة ٢٧ بعد تمريرة من توفيق محمد إلي مصطفي البدري داخل منطقة الجزء .

ونجح صلاح محسن في إدراك تعادل المصري في الدقيقة ٦٣ بعد تمريرة سحرية من حسن علي إلى صلاح محسن داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة بعد انفراد تام لتسكن الشباك قبل أن يدرك عمر الساعي الهدف الثاني في الدقيقة ٦٧ بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزء

وأحرز هادي رياض هدف تعادل بتروجت في الدقيقة ٧٥ بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بتروجت عن طريق مصطفى البدري على رأس هادي رياض الذي سدد كرة سكنت الشباك.

ونجح أدهم حامد في إرك هدف تقدم بتروجت في الدقيقة ٨٨ من ركلة جزد ليعلن تفوق فريقه بثلاثية

بهذه النتيجة رفع بتروجت رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد المصرى عند 15 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري .

وجاء تشكيل المصري كالتالي:-

حراسة المرمي : عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف، بونور موجيشا، أحمد علي عامر، محمود حمادة، أحمد القرموطي

الهجوم: صلاح محسن

بينما خاض بتروجت اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع : توفيق محمد وأحمد بحبح وهادي رياض ومحمود شديد

خط الوسط : محمد علي عثمان وأدهم حامد وأمادو با

خط الهجوم: مصطفى البدري وسيكو سونكو ومصطفى جابر الجمل.