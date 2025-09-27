الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تفاصيل عن إعلان وزارة العمل عن توفير فرص عمل مميزة للفتيات، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتوسيع مجالات التشغيل وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الباحثين عن فرص مناسبة، حيث كشفت الوزارة عن إتاحة 60 وظيفة بالتعاون مع إحدى شركات التجارة الكبرى.

أوضحت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بوزارة العمل، أن هذه الفرص متاحة للفتيات الحاصلات على مؤهل عالٍ أو متوسط، مع اشتراط ألا يزيد عمر المتقدمة عن 30 عامًا، كما يتطلب أن تتمتع المتقدمات بمهارات قوية في التواصل الفعال، ويُفضل أن تمتلك المتقدمة رخصة قيادة خاصة لزيادة فرص قبولها.

أكدت وزارة العمل أن عملية التقديم لهذه الوظائف تتم بشكل إلكتروني عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة: [email protected] ، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن ويستوجب من الراغبات سرعة التقديم للاستفادة من هذه الفرص المتميزة قبل اكتمال العدد المطلوب.

ووجهت الوزارة دعوة مباشرة للفتيات الراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف بضرورة سرعة التقديم، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لدعم الفتيات وتوفير فرص عمل لائقة تساعد في تمكين المرأة داخل سوق العمل بالقطاع الخاص.