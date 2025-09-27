تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض أو المستوردة من الخارج، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة .

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت عدد من السيارات لفتت انظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏ فاخرة الـ SUV ‏.

تاتي السيارة زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏موديل 2025‏ الكهربائية، بنسخة الدفع الرباعي (AWD) تتميز بمحركين، واحد أمامي بقوة 165 كيلو واط وآخر خلفي بقوة 310 كيلو واط، بإجمالي قوة 475 كيلو واط (646 حصانا).

وتتسارع السيارة زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏موديل 2025‏، من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.8 ثانية، وتحقق مدى يصل إلى 705 كيلومترات حسب معايير CLTC الصينية.

تعمل السيارة زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏موديل 2025‏، بمنصة كهربائية عالية الجهد 800 فولت، وتدعم الشحن السريع للبطارية من 10% إلى 80% في حوالي 13-16 دقيقة عند استخدام شاحن بقوة 360 كيلو واط.

وتاتي السيارة زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏موديل 2025‏، بخمسة أبواب وخمسة مقاعد، وتتميز بتصميم داخلي فاخر، وتتضمن خيارات مثل تبريد وتدفئة ومساج للمقاعد الأمامية والخلفية، وفرش جلد نابا، وتدعم تقنيات ذكية مثل نظام AI للكتابة والرسم على المصابيح الأمامية.

ونظام عرض ثلاثي غامر يشمل شاشة عالية الدقة مقاس 13.02 بوصة، ونظام AR-HUD واسع، وشاشة مركزية Mini-LED مقاس 16 بوصة بدقة 3.5K، و مجهزة بنظام تعليق هوائي ونظام تخميد كهرومغناطيسي (CCD)، مع إمكانية تعديل ارتفاع الهيكل وخلوص أرضي أقصى يبلغ 230 مم، وسبع وسائد هوائية لضمان حماية الركاب.

وتتوفر السيارة زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏موديل 2025‏، داخل السوق المحلى المصري بمتوسط بسعر 2 مليون ونصف جنيه .