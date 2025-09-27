قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
بالصور

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة
اسماء محمد

تسبب الكثير من الامراض مشاكل في الخصوبة والصحة العامة وتعد أمراض الكبد أبرزها لذا من المهم معرفة جميع علاماته لمنع تدهور الحالة وبدء العلاج الصحيح.

ووفقا لما جاء في موقع medicinenet  تعتمد أعراض الكبد على نوع المرض الذي أصابه ولكن هناك مجموعة عامة من الأعراض تساعد على كشف مختلف أنواع أمراض الكبد.

أعراض أمراض الكبد 

يكون التهاب الكبد مصحوبًا بالألم في الربع العلوي الأيمن من البطن، غثيان وقيء و قد يُلاحظ هذا أيضًا لدى الأشخاص المصابين بحصوات المرارة .

يصاب الأشخاص باليرقان اى ظهور لون أصفر برتقالي على الجلد والعين لأن الكبد غير قادر على استقلاب البيليروبين وهو المنتج الطبيعي لتحلل خلايا الدم الحمراء القديمة.

تطهير الكبد

التعب والضعف وفقدان الوزن وضيق التنفس بسبب ضمور العضلات؛ بسبب عدم قدرة الكبد على تصنيع البروتينات.

الكبد يشارك في عملية التمثيل الغذائي للهرمونات الجنسية لذا  يحدث تضخم الثدي لدى الرجال والعجز الجنسي  عند الإصابة بأمراض الكبد.

ضعف الخصوبة عند الرجال.. وحلم الإنجاب

النزيف المفرط أو الكدمات بسهولة لأن الكبد غير قادر على تصنيع عوامل تخثر الدم بكميات كافية.

الكبد

في المرحلة النهائية من مرض الكبد، قد يحدث الاستسقاء (تراكم السوائل في تجويف البطن )، وتورم الساق بسبب عدم كفاية إنتاج الألبومين بواسطة الكبد.

وقد تكون هناك صعوبة في استقلاب الأمونيا مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياتها في الدم، وهو أمر مربك بسبب اعتلال الدماغ وانخفاض كفاءة الوظائف الإدراكية.

الكبد أعراض الكبد أعراض أمراض الكبد علامات أمراض الكبد الضعف الجنسي يسبب الضعف الجنسي

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

انهيار سقف

وقع عليهم سقف البيت.. تفاصيل وفاة شاب وإصابة آخر في العياط

مصنع المحلة المنهار

قرار عاجل من النيابة.. إخلاء سبيل ثلاثة من مستأجري مصنع المحلة المنهار بكفالة 10 آلاف جنيه

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة منشور "خطف داخل كافيه" بالقاهرة

بالصور

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

القولون
القولون
القولون

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

ايمان عبد اللطيف

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

ايمان عبد اللطيف

سبب صـ.ادم وراء وفاته.. تفاصيل جديدة عن واقعة عريس أسوان

