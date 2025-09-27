يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

تسبب الكثير من الامراض مشاكل في الخصوبة والصحة العامة وتعد أمراض الكبد أبرزها لذا من المهم معرفة جميع علاماته لمنع تدهور الحالة وبدء العلاج الصحيح.

ووفقا لما جاء في موقع medicinenet تعتمد أعراض الكبد على نوع المرض الذي أصابه ولكن هناك مجموعة عامة من الأعراض تساعد على كشف مختلف أنواع أمراض الكبد.

أعراض أمراض الكبد

يكون التهاب الكبد مصحوبًا بالألم في الربع العلوي الأيمن من البطن، غثيان وقيء و قد يُلاحظ هذا أيضًا لدى الأشخاص المصابين بحصوات المرارة .

يصاب الأشخاص باليرقان اى ظهور لون أصفر برتقالي على الجلد والعين لأن الكبد غير قادر على استقلاب البيليروبين وهو المنتج الطبيعي لتحلل خلايا الدم الحمراء القديمة.

التعب والضعف وفقدان الوزن وضيق التنفس بسبب ضمور العضلات؛ بسبب عدم قدرة الكبد على تصنيع البروتينات.

الكبد يشارك في عملية التمثيل الغذائي للهرمونات الجنسية لذا يحدث تضخم الثدي لدى الرجال والعجز الجنسي عند الإصابة بأمراض الكبد.

النزيف المفرط أو الكدمات بسهولة لأن الكبد غير قادر على تصنيع عوامل تخثر الدم بكميات كافية.

في المرحلة النهائية من مرض الكبد، قد يحدث الاستسقاء (تراكم السوائل في تجويف البطن )، وتورم الساق بسبب عدم كفاية إنتاج الألبومين بواسطة الكبد.

وقد تكون هناك صعوبة في استقلاب الأمونيا مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياتها في الدم، وهو أمر مربك بسبب اعتلال الدماغ وانخفاض كفاءة الوظائف الإدراكية.