تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20، تشكيل المنتخب لمواجهة اليابان، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة مصر واليابان والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة "بي إن سبورتس المفتوحة"، لتكون متاحة للجماهير المصرية والعربية لمتابعة الفراعنة الصغار في بداية مشوارهم المونديالي.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

حراسمة المرمى: أحمد وهب.

خط الدفاع:

سيف سفاجا - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

خط الوسط: تيبو جبريل - احمد كاباكا - سليم طلب.

خط الهجوم:

محمد عبدالله - حامد عبدالله - أحمد نايل.