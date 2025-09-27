قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الخارجية ونظيره الإريتري: أمن وحوكمة البحر الأحمر يظل شأنًا أصيلًا وحصريًا للدول المشاطئة له

وزير الخارجية ونظيره الإريتري
وزير الخارجية ونظيره الإريتري
أ ش أ

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، وعثمان صالح وزير خارجية إريتريا، أن أمن وحوكمة البحر الأحمر يظل شأنًا أصيلًا وحصريًا للدول المشاطئة له باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزيران اليوم /السبت/ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
وأكد الوزير عبدالعاطي -خلال اللقاء- عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإريتريا، وما يربط البلدين من أواصر الأخوة والتعاون الوثيق، معربًا عن تقديره للتعاون المشترك ووحدة الرؤى والمصالح الاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة. 
وأبرز وزير الخارجية أهمية البناء على مخرجات الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى ومواصلة التشاور والتنسيق لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. 
كما ثمّن الوزير عبدالعاطي روح التنسيق القائم بين البلدين في إطار الآلية الثلاثية التي تضم مصر وإريتريا والصومال، مؤكدًا أهمية المضي قدماً في عقد اجتماعاتها الدورية لتعزيز التعاون في منطقة القرن الإفريقي.
وتبادل الوزيران الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبدالعاطي أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفع الحصار عن الفاشر، وتعزيز جهود احتواء الأزمة الإنسانية، كما تم التأكيد على ضرورة دعم الصومال في جهوده لمكافحة الإرهاب وبسط سيادته على أراضيه، وناقش الوزيران التحديات الأمنية في البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددًا على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقًا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وتناول الوزير عبدالعاطي الترتيبات الجارية لعقد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، ووجه الدعوة لنظيره الإريتري للمشاركة في أعماله. 
واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجهود إرساء السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية ولاسيما منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر.
 

وزير الخارجية مصر إريتريا أمن وحوكمة البحر الأحمر الدول المشاطئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

ترشيحاتنا

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

وزير الاوقاف

أُعلنت رسميا.. نتيجة مسابقة عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية

بالصور

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة
انخفاض الخصوبة

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

القولون
القولون
القولون

فيديو

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

ايمان عبد اللطيف

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

ايمان عبد اللطيف

سبب صـ.ادم وراء وفاته.. تفاصيل جديدة عن واقعة عريس أسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد