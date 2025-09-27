وزير الخارجية: لن نتهاون في ضمان حقوقنا ومصر قادرة على حماية مصالحها الوجودية في نهر النيل

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، لن نتهاون في ضمان حقوقنا ومصر قادرة على حماية مصالحها الوجودية في نهر النيل، خلال إلقاء كلمته في الأمم المتحدة.

و أضاف وزير الخارجية ، أن إثيوبيا خالفت القانون الدولي وفرضت الأمر الواقع بإعلانها الانتهاء من سد النهضة.

كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ضرورة بناء نظام عالمي يتأسس على قواعد القانون الدولي.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الوضع في الشرق الأوسط على شفير الانفجار.



ولفت الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والدمار والتجويع الممنهج.

وعلى جانب آخر؛ وقّع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الرواندي أوليفييه ندوهونجيرهى، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية رواندا، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

متانة الروابط التاريخية

يأتي توقيع الاتفاقية تنفيذاً لمخرجات لقاء القمة بين رئيس الجمهورية وفخامة الرئيس الرواندي بول كاجامي خلال زيارته الناجحة التي قام بها إلى مصر الأسبوع الماضي والتي شهدت توافقاً بين قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون وبما يعكس متانة الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.



