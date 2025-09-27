قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب: أشرف مروان حافظ على أرواح آلاف الجنود المصريين بخداع الإسرائيليين

عمرو أديب
عمرو أديب
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الفيلم الذي صنعه الإسرائيليين " الملاك"، والذي كان يمجد اشرف مروان، موضحا أنه هناك تقارير استخباراتية إسرائيلية أكدت أن أشرف مروان ضحك على القيادة الإسرائيلية وقتها.

وأشار أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على فضائية أم بي سي مصر، أن وقت العبور عملت إسرائيل توقيت العبور من مصادر سوريه ولكن اشرف مروان استطاع أن يضللهم ويوجه أنظارهم لموعد اخر مما يثبت أنه له دور كبير في الحفاظ على أرواح الآلاف من الجنود المصريين.

وأكد أديب، أنه في عام 2007 انتشرت الأقاويل أن أشرف مروان قتل نفسه، لافتا أنه ذهب بنفسه الي مكان سكنه واكتشفه بنفسه أنه لا يمكن أن يقتل نفسه ولكن تم اغتياله بنسبه تصل إلى 80٪ .

ولفت أديب، أن إسرائيل حاولت السنوات الماضية ان تصدر لمصر أن أشرف مروان كان خائن، مرددا: اشرف مروان ضحك على إسرائيل.. وادفن في مصر ومشي في جنازته جمال مبارك ابن الرئيس وقتها .. يعني من الاخر مصر مش بتدفن في أرضها خونه.

