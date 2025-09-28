أكبر حدث ثقافي في السعودية.. معرض الرياض الدولي للكتاب يعود بمشاركة محلية ودولية واسعة

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية عن استعداداتها لإطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 والذي يُعد أحد أبرز الأحداث الثقافية في المملكة والمنطقة.

يُقام المعرض بمشاركة مجموعة كبيرة من دور النشر المحلية والدولية، إضافة إلى فعاليات متنوعة تشمل توقيع الكتب، الجلسات الحوارية، ورش العمل، والأنشطة الثقافية الأخرى.

ويُتوقع أن يحقق المعرض نجاحًا كبيرًا، كونه يشكل منصة مهمة لتبادل المعرفة وتعزيز صناعة النشر، بالإضافة إلى دوره في دعم القراءة والثقافة العامة.

ومن المتوقع أن ينطلق المعرض يوم ٢ أكتوبر القادم.

المعرض يمثل حدثًا سنويًا بارزًا في الأجندة الثقافية السعودية، حيث يهدف إلى تعزيز حضور المملكة كمركز ثقافي عالمي، ودعم رؤية السعودية 2030 المتعلقة بالثقافة والإبداع.