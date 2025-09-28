منال عوض: تنفيذ 3 برامج تدريبية لرفع كفاءة 102 متدرب بمركز سقارة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي 8 بمركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الأحد والمقرر انعقاده خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2025، وذلك في إطار الخطة التدريبية للوزارة 2025 / 2026، وبرعاية وإشراف الوزارة على تنمية وبناء قدرات الكوادر المحلية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط تدريبية متكاملة تستهدف القيادات والعاملين في مختلف مواقع العمل المحلي، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن التدريب وبناء القدرات يمثلان أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الإداري وتطوير المحليات.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الأسبوع التدريبي الثامن يقام بمشاركة 102 متدرب من مختلف المحافظات، ويتضمن تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية متخصصة، حيث يتناول البرنامج الأول استخدام اللغة الإنجليزية في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي باعتباره دورة تخصصية، فيما يركز البرنامج الثاني على تأهيل العاملين في مجال تنشيط السياحة وزيادة فاعلية دور المحافظات في التنمية السياحية، بينما يتناول البرنامج الثالث إعداد وتأهيل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بما يعزز من قدرتهم على إدارة الملفات المحلية بكفاءة وفاعلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، أن الخطة التدريبية مستمرة على مدار العام، وتتنوع برامجها بما يلبي احتياجات جميع مستويات العمل بالمحليات، بما يعزز الدور الحيوي لمركز سقارة كمنارة للتدريب والتنمية المحلية في مصر.

وأشار د.عصام الجوهري إلى أن مركز سقارة للتدريب فى حالة رفع كفاءة و انشاءات للمبانى الجديدة فى إطار خطة تطويره التى اطلقتها وزيرة التنمية المحلية فى بداية العام الجاري .