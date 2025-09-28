تقرير: استمرار ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تصاعد المخاطر التجارية والتوترات الجيوسياسية

أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن تصاعد المخاطر التجارية بسبب التعريفات الأمريكية واستمرار عدم اليقين المرتبط بالحرب في أوكرانيا إضافة إلى ارتفاع احتمالات الإغلاق الحكومي الأمريكي مع بداية السنة المالية في مطلع أكتوبر، كلها عوامل دفعت المستثمرين لتعزيز التحوط بالذهب مما دعم الأسعار قرب مستوياتها القياسية.

وذكر التقرير الصادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية أن الذهب أغلق في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 3760 دولارا للأونصة، مشيرا إلى أن البيانات الأمريكية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي أظهرت ارتفاع التضخم في أغسطس بنسبة 2.7% على أساس سنوي مع بقاء التضخم الأساسي مستقرا عند 2.9%.

ولفت إلى أن مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة "ميشيجان" تراجع في القراءة النهائية لشهر سبتمبر إلى 55 نقطة؛ الأمر الذي يعكس حذر الأسر الأمريكية، وعليه رجحت كل هذه المعطيات ميل السياسة النقدية لمزيد من خفض الفائدة الأمريكية هذا العام بالتزامن انحسار عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.18%، فيما استقرت العوائد الحقيقية حول 1.8%؛ مما يدعم الذهب تاريخيا عبر تقليص تكلفة الفرصة البديلة.

وأوضح تقرير "دار السبائك" أن المشهد السياسي والتجاري يشهد مزيدا من عدم اليقين بعد إعلان البيت الأبيض حزمة تعريفات جديدة شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية والبراءات مع إعفاءات للشركات التي تبني مصانعها في الولايات المتحدة و25% على الشاحنات الثقيلة.

وأشار إلى أن أكبر صندوق مدعوم بالذهب في العالم سجل أكبر تدفقات يومية في تاريخه بأكثر من 18 طنا؛ الأمر الذي يعكس عودة الاهتمام المؤسسي القوي بالسبائك، مبينا أن موجة المعادن الثمينة امتدت إلى الفضة التي سجلت أعلى مستوى في أكثر من 14 عاما متجاوزة 46 دولارا للأونصة خلال تداولات الأسبوع الماضي.

ولفت التقرير إلى أن بنك الشعب الصيني واصل زيادة احتياطياته للشهر الـ10 على التوالي هذا الصيف بالتوازي مع تحركات لتعزيز مكانة بورصة شنغهاي كجهة حفظ ذهب للبنوك المركزية؛ مما يعزز توجه تنويع الاحتياطيات بعيدا عن الدولار الأمريكي.

وفيما يتعلق بسوق الذهب في الكويت، ذكر تقرير "دار السبائك" أن هذه التطورات انعكست على السوق المحلي حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 37 دينارا (حوالي 112 دولارا)، وبلغ سعر عيار 22 حوالي 33.95 دينار (حوالي 103 دولارات)، بينما سجل سعر كيلو الفضة نحو 502 دينار(حوالي 1651 دولارا).

