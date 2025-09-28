“المسكوت عنه في قانون الأحوال الشخصية” ندوة علمية بالأزهر الشريف

تنظم أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ ندوة علمية بعنوان “المسكوت عنه في قانون الأحوال الشخصية.. رؤية فقهية”، يوم الأربعاء الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٥، في تمام الساعة ١١ صباحًا بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

وأشار الدكتور حسن الصغير – رئيس الأكاديمية – إلى أن هذه الندوات تُعقد بصفة شهرية، وتستهدف الأئمة والدعاة والوعاظ المتدربين في الأكاديمية من داخل مصر وخارجها، مع إتاحة المشاركة للمتخصصين والباحثين لتعميق معرفتهم الفقهية والشرعية وتطوير مهاراتهم التوعوية.

وأكد أن هذه الفعاليات تمثل منصة علمية متكاملة للاطلاع على أحدث الطروحات الفقهية والشرعية بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمتخصصين، كما توفر للأئمة والدعاة وأعضاء لجان الفتوى فرصة لفهم طبيعة القضايا التي تواجه المجتمع والجماهير، وصقل مهاراتهم في تقديم الإجابات الشرعية والتوعوية الدقيقة وفق الواقع العملي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الدعوي والفتوى لمواكبة احتياجات المجتمع المعاصر.

يقدّم المشاركون خلال الندوة طرحًا علميًا وشرعيًا متكاملًا حول أبرز الجوانب والقضايا المسكوت عنها في "قانون الأحوال الشخصية"، بما يسهم في تعميق الفهم الفقهي وتطوير القدرات التوعوية للأئمة والدعاة، ويضمن الإفادة العملية في التعامل مع المستجدات.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود الأكاديمية في إبراز دور الشريعة الإسلامية في التعامل مع المستجدات المعاصرة، وتحقيق مصلحة الإنسان، والحفاظ على القيم والأخلاق.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة السابقة كانت بعنوان: “العلاج بالخلايا الجذعية: الأبعاد الطبية والشرعية”، بما يعكس حرص الأكاديمية على دمج المعرفة الشرعية بالعلوم الحديثة لتعزيز خبرة المشاركين وإدراكهم الفقهي والعلمي.