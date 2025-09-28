قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو الوطني الفلسطيني: تحالف لاهاي رسالة قانونية وأخلاقية لعزل إسرائيل دوليا
ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لاستقبال حدث استثنائي في الشرق الأوسط
إيفان أوس: الهجمات الروسية التصعيدية الأخيرة على كييف تمثل ضغطًا شديد الخطورة
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: هجمات روسيا رسالة بأن موسكو لا تريد سلام
بإجمالي 5000 دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم لرواق القرآن للمصريين بالخارج
​ختام آرت شرم الشيخ اليوم بمشاركة 60 فنانًا عالميًا للترويج السياحي
الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
ترامب: لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط وسننجح
عائلات الأسرى الإسرائيليين يحذرون نتنياهو من عرقلة خطة ترامب لوقف إطلاق النار
قائمة ريال مدريد لمواجهة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا
رئيسة القومي للمرأة تبحث التعاون مع محافظ الدقهلية لتمكين السيدات
سكرتير محافظ بني سويف: نلتزم بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بـ 8.4 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة جديدة بالحامول.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

 افتتح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم مدرسة قرية شحاتة للتعليم الأساسي بمركز الحامول، والمقامة على مساحة 2100 م² بتكلفة 8 ملايين و412 ألف جنيه، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنشآت التعليمية وتوسيع قاعدة الخدمات المدرسية لتلبية احتياجات التلاميذ وتقليل الكثافات بالفصول.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المدرسة تضم 11 فصلاً مدرسياً جرى تنفيذها خلال 11 شهرًا، مشيراً إلى أن إضافة مدارس جديدة في القرى والمناطق الريفية يسهم في تقليل الأعباء على أولياء الأمور، ويضمن خدمة التعليمية بجودة عالية لجميع الطلاب.

وتفقد عدداً من الفصول وغرف الأنشطة، وناقش الطلاب والمعلمين حول سير العملية التعليمية، مؤكداً حرصه على دعم المناهج والأنشطة التي تنمي شخصية التلميذ وتُعزز من قيم الانتماء والابتكار.

شدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة الاهتمام المستمر بصيانة المباني المدرسية والحفاظ على الأثاث والمرافق، مشيراً إلى أن المدرسة ليست فقط مكاناً للتعلم وإنما بيئة متكاملة لبناء شخصية الطالب وإكسابه المهارات والقيم.

 وأضاف أن المحافظة تضم 2377 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية تستوعب أكثر من 132 ألفًا و738 طالبًا، وأن الجهود متواصلة لضمان انتظام العملية التعليمية وتهيئة المناخ المناسب للطلاب والمعلمين.

جاء ذلك بحضور السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد العوضي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي مدير عام المشروعات، والمحاسب حاتم صبري، المراقب العام للتنمية والتعاونيات، وخالد عباس، مدير إدارة الحامول التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ مدرسة الحامول مدرسة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

ترشيحاتنا

عريس اسوان

بعد مأساة عريس أسوان.. ما هي متلازمة القلب السعيد؟

ريهانا

بعد إنجاب ريهانا بعمر 37.. ما هي المضاعفات التي تتعرض لها المرأة أثناء الحمل؟

ميلك شيك الأناناس

منعش ومفيد.. طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

بالصور

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

فيديو

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد