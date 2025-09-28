بـ 8.4 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة جديدة بالحامول.. صور

افتتح اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم مدرسة قرية شحاتة للتعليم الأساسي بمركز الحامول، والمقامة على مساحة 2100 م² بتكلفة 8 ملايين و412 ألف جنيه، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنشآت التعليمية وتوسيع قاعدة الخدمات المدرسية لتلبية احتياجات التلاميذ وتقليل الكثافات بالفصول.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المدرسة تضم 11 فصلاً مدرسياً جرى تنفيذها خلال 11 شهرًا، مشيراً إلى أن إضافة مدارس جديدة في القرى والمناطق الريفية يسهم في تقليل الأعباء على أولياء الأمور، ويضمن خدمة التعليمية بجودة عالية لجميع الطلاب.

وتفقد عدداً من الفصول وغرف الأنشطة، وناقش الطلاب والمعلمين حول سير العملية التعليمية، مؤكداً حرصه على دعم المناهج والأنشطة التي تنمي شخصية التلميذ وتُعزز من قيم الانتماء والابتكار.

شدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة الاهتمام المستمر بصيانة المباني المدرسية والحفاظ على الأثاث والمرافق، مشيراً إلى أن المدرسة ليست فقط مكاناً للتعلم وإنما بيئة متكاملة لبناء شخصية الطالب وإكسابه المهارات والقيم.

وأضاف أن المحافظة تضم 2377 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية تستوعب أكثر من 132 ألفًا و738 طالبًا، وأن الجهود متواصلة لضمان انتظام العملية التعليمية وتهيئة المناخ المناسب للطلاب والمعلمين.

جاء ذلك بحضور السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد العوضي، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي مدير عام المشروعات، والمحاسب حاتم صبري، المراقب العام للتنمية والتعاونيات، وخالد عباس، مدير إدارة الحامول التعليمية، وعدد من القيادات التنفيذية.