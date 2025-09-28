قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان
أهلي بنغازي الليبي يتعاقد مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن الاجتماعي تنفذ مشروع "المواجهة والتجوال" المسرحي بالتعاون مع وزارة الثقافة في عدد من قرى مبادرة "حياة كريمة"

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الثقافة مشروع "المواجهة والتجوال" المسرحي، تحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة فاعلة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ الوعي الثقافي ومواجهة الافكار المغلوطة والهدامة في ربوع الجمهورية.

ويُنفذ هذا المشروع في عدد من قرى مبادرة "حياة كريمة" المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة من الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الانتماء، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى فئات المجتمع، خاصة النشء والشباب.

وقد شهدت محافظة قنا انطلاق أولى عروض البرنامج، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، حيث استضاف قصر ثقافة قنا العرض المسرحي "توتة توتة"، الذي جاء في قالب "المونودراما"، وتناول قضايا المرأة المصرية بشكل فني مؤثر، في حضور جماهيري كبير تجاوز 300 فرد من أطفال دور الرعاية، ومتَعافي من الإدمان، بالإضافة إلى عدد من أسر برنامج "تكافل وكرامة".

وشهدت فعاليات المشروع تقديم عروض مسرحية بعدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهي: المراشدة، أبو مناع، نجع قطيب، والطويرات، فضلًا عن توزيع كتب ثقافية متنوعة على الأسر الأولى بالرعاية داخل القرى والنجوع، دعمًا للوعي المجتمعي، وتعزيزًا لدور الثقافة والفن في تحقيق التنمية الشاملة.

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

الزكاة

هل يجوز إخراج أموال الزكاة في بناء مسجد جديد؟.. الإفتاء يوضح

"حكماء المسلمين": الانتفاع بالمعلومات حقٌّ إنسانيٌّ يعزز العدالة والشفافية ويكرِّس قيم الأخوة الإنسانية

"حكماء المسلمين": الانتفاع بالمعلومات حقٌّ إنسانيٌّ يعزز العدالة والشفافية ويكرِّس قيم الأخوة الإنسانية

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: المجاهرة بالمعصية إعلان حرب على الله ورسوله

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتلر المرحلة وحصار اسبرطة

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: التنافس الجيوسياسي في عصر المعلومات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيناء وغزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سيد الكلمة وصانع الوعي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

المزيد