التضامن الاجتماعي تنفذ مشروع "المواجهة والتجوال" المسرحي بالتعاون مع وزارة الثقافة في عدد من قرى مبادرة "حياة كريمة"

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الثقافة مشروع "المواجهة والتجوال" المسرحي، تحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، والإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة فاعلة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ الوعي الثقافي ومواجهة الافكار المغلوطة والهدامة في ربوع الجمهورية.

ويُنفذ هذا المشروع في عدد من قرى مبادرة "حياة كريمة" المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا والمناطق المحرومة من الخدمات الثقافية والفنية والترفيهية، بما يعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الانتماء، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى فئات المجتمع، خاصة النشء والشباب.

وقد شهدت محافظة قنا انطلاق أولى عروض البرنامج، بحضور عدد من القيادات التنفيذية، حيث استضاف قصر ثقافة قنا العرض المسرحي "توتة توتة"، الذي جاء في قالب "المونودراما"، وتناول قضايا المرأة المصرية بشكل فني مؤثر، في حضور جماهيري كبير تجاوز 300 فرد من أطفال دور الرعاية، ومتَعافي من الإدمان، بالإضافة إلى عدد من أسر برنامج "تكافل وكرامة".

وشهدت فعاليات المشروع تقديم عروض مسرحية بعدد من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهي: المراشدة، أبو مناع، نجع قطيب، والطويرات، فضلًا عن توزيع كتب ثقافية متنوعة على الأسر الأولى بالرعاية داخل القرى والنجوع، دعمًا للوعي المجتمعي، وتعزيزًا لدور الثقافة والفن في تحقيق التنمية الشاملة.