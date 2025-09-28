قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التكنولوجيا |هواتف آيفون 17 تواجه مشكلات في هذه الخاصية .. سعر الاشتراك في فيسبوك وإنستجرام بدون إعلانات
من مونتريال .. مصر والإمارات تعززان التعاون في مجال الطيران لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي
نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟
مفاجأة.. بعد أنباء اتفاقه مع الأهلي| توماسبيرج يقترب من تدريب ناد بولندي
ترامب: لدينا فرصة لتحقيق شيء عظيم بالشرق الأوسط
نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي.. تفاصيل صادمة
أسهل طريقة لـ تحديث بطاقة التموين 2025 .. رابط مباشر
بالأسماء .. نتيجة المقبولين في معهد تمريض الأزهر بالمستشفى التخصصي
مفاجأة بشأن أحمد عبد القادر في الأهلي.. تفاصيل
البحث العلمي: فرصة ذهبية لشباب الباحثين في مجال المعلوماتية الحيوية
وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن
أخبار البلد

حتى 15 اكتوبر.. فتح التقديم لعضوية الأكاديمية المصرية للعلماء الشباب

نهلة الشربيني

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقديم لعضوية الأكاديمية المصرية للعلماء الشباب (EYAS)، وذلك حتى 15 أكتوبر 2025.

واوضحت الشروط الأساسية التقديم وهي أن يكون مصري الجنسية ومقيم في مصر، وان يكون حاصل على الدكتوراه (3–10 سنوات خبرة بعد الدكتوراه وأقل من 40 سنة عند التقديم، بينما الحد أدنى h-index = 7.، ويحملو سجل بحثي متميز وقدرات قيادية والتزام بخدمة المجتمع العلمي.

وأشارت إلى أن التقديم يشمل: 

• استمارة على الموقع الرسمي للأكاديمية http://www.asrt.sci.eg/open-calls/%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-eyas/

• سيرة ذاتية

• ⁠بيان شخصي (1000 كلمة)

• ⁠خطاب دعم واحد على الأقل.

• ⁠مدة العضوية: 3 سنوات، مع مشاركة فعّالة في مجموعات عمل EYAS لتعزيز البحث العلمي والابتكار في مصر.

وزارة التعليم العالي أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي

