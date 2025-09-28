حتى 15 اكتوبر.. فتح التقديم لعضوية الأكاديمية المصرية للعلماء الشباب

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقديم لعضوية الأكاديمية المصرية للعلماء الشباب (EYAS)، وذلك حتى 15 أكتوبر 2025.

واوضحت الشروط الأساسية التقديم وهي أن يكون مصري الجنسية ومقيم في مصر، وان يكون حاصل على الدكتوراه (3–10 سنوات خبرة بعد الدكتوراه وأقل من 40 سنة عند التقديم، بينما الحد أدنى h-index = 7.، ويحملو سجل بحثي متميز وقدرات قيادية والتزام بخدمة المجتمع العلمي.

وأشارت إلى أن التقديم يشمل:

• استمارة على الموقع الرسمي للأكاديمية http://www.asrt.sci.eg/open-calls/%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-eyas/

• سيرة ذاتية

• ⁠بيان شخصي (1000 كلمة)

• ⁠خطاب دعم واحد على الأقل.

• ⁠مدة العضوية: 3 سنوات، مع مشاركة فعّالة في مجموعات عمل EYAS لتعزيز البحث العلمي والابتكار في مصر.