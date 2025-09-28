محافظ مطروح يتفقد الوحدة الصحية بقرية أم الرخم

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الوحدة الصحية بقرية أم الرخم ومتابعة انتظام العمل، والاطمئنان على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي القرية مع استقبال الحالات وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض و توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية اللازمة بالصيدلية.

كما أطلع محافظ مطروح على دفتر تسجيل حالات الكشف اليوم الأحد بعدد ١٣ حالة بالإضافة إلى عيادة الأسنان .

وناقش محافظ مطروح مع الأطباء بالوحدة أهم الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تم اعتماد الوحدة لمدة ٤ شهور كأول وحدة معتمدة وتم تسجيل ملفات طب الأسرة ،

كما ناقش محافظ مطروح اهم الشكاوى أو الأعراض للحالات المترددة والأدوية اللازمة وكيفية علاجها.

واستمع إلى عدد من الحالات ،موجها لمدير مشروع المواقف بمتابعة تواجد سيارات الأجرة بالموقف المخصص و على خط مرسي مطروح عجيبة لتيسير وصول العاملين بالوحدة الصحية وغيرهم بالقرية .

كما وجه محافظ مطروح لمديرية التضامن ببحث طلب مواطن توقف كارنيه الخدمات المتكاملة.

وأشاد محافظ مطروح خلال الجولة بالالتزام وحسن سير العمل بالوحدة الصحية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أعلن مختار جبريل رئيس تجارية مطروح أن القافلة الطبية المجانية التي نظمتها الغرفة التجارية، استقبلت نحو 2347 شخص في التخصصات الطبية المختلفة، علي مدار 3 أيام متواصلة.

كما تم حصول 1860 مريض علي العلاج بالمجان من صيدلية القافلة الطبية، وتوقيع 298 سونار، وإجراء 994 تحليل.

واكد رئيس تجارية مطروح علي الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في خدمة أهالي محافظة مطروح ، خاصة الاسر الأكثر احتياجًا، خلال متابعة فعاليات القافلة الطبية المجانيةو شملت القافلة عدة عيادات تخصصية وصيدلية مجانية لخدمة أهالي مطروح.

من جانبه أشاد محمد غازي مدير عام الغرفة، بالإقبال الكبير من المواطنين على القافلة، مؤكدين حرص الغرفة على تنظيم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى دعم القطاع الصحي والتخفيف عن كاهل المواطنين.

واختتم مختار جبريل، مؤكدا على أهمية هذه القوافل الطبية المجانية في الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشددًا على أن جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي وتسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في جميع أنحاء الإقليم.