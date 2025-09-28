قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
لطلاب أولى ثانوي| خطوات الدخول على منصة “كيريو” المخصصة لمادة البرمجة
باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟
آيات تحصين النفس.. عبادات أوصى بها النبي تحميك من كل مكروه
في اليوم العالمي لداء الكلب.. كل ما تود معرفته عن المرض وفيروس RABV
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يتفقد الوحدة الصحية بقرية أم الرخم

محافظ مطروح خلال تفقد الوحد. الصحية
محافظ مطروح خلال تفقد الوحد. الصحية
ايمن محمود

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  الوحدة الصحية بقرية  أم الرخم  ومتابعة انتظام العمل، والاطمئنان على جودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي القرية مع استقبال الحالات وتواجد الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض و توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية اللازمة  بالصيدلية.

كما أطلع محافظ مطروح على دفتر تسجيل حالات الكشف اليوم الأحد بعدد ١٣ حالة بالإضافة إلى عيادة الأسنان .

وناقش محافظ مطروح مع الأطباء بالوحدة أهم الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حيث تم اعتماد الوحدة لمدة ٤ شهور كأول وحدة معتمدة  وتم تسجيل ملفات طب  الأسرة ،
كما ناقش محافظ مطروح اهم الشكاوى أو الأعراض  للحالات المترددة والأدوية اللازمة وكيفية علاجها.

واستمع إلى عدد من الحالات ،موجها لمدير مشروع المواقف بمتابعة تواجد  سيارات الأجرة بالموقف المخصص و على خط مرسي مطروح عجيبة لتيسير وصول العاملين بالوحدة الصحية وغيرهم بالقرية .

كما وجه محافظ مطروح لمديرية التضامن ببحث طلب مواطن توقف كارنيه الخدمات المتكاملة.

وأشاد محافظ مطروح خلال الجولة بالالتزام وحسن سير العمل  بالوحدة الصحية. 

من ناحية اخرى وفى وقت سابق أعلن مختار جبريل رئيس تجارية مطروح أن القافلة الطبية المجانية التي نظمتها الغرفة التجارية، استقبلت نحو 2347 شخص في التخصصات الطبية المختلفة، علي مدار 3 أيام متواصلة.

كما تم حصول 1860 مريض علي العلاج بالمجان من صيدلية القافلة الطبية، وتوقيع 298 سونار، وإجراء 994 تحليل.

واكد رئيس تجارية مطروح  علي الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في خدمة أهالي محافظة مطروح ، خاصة الاسر الأكثر احتياجًا، خلال متابعة فعاليات القافلة الطبية المجانيةو شملت القافلة  عدة عيادات تخصصية وصيدلية مجانية لخدمة أهالي مطروح.

من جانبه أشاد  محمد غازي مدير عام الغرفة، بالإقبال الكبير من المواطنين على القافلة، مؤكدين حرص الغرفة على تنظيم مثل هذه المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى دعم القطاع الصحي والتخفيف عن كاهل المواطنين.

واختتم مختار جبريل، مؤكدا  على أهمية هذه القوافل الطبية المجانية في الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مشددًا على أن جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح  تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي وتسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في جميع أنحاء الإقليم.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح وحدة صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

سوزان نجم الدين ووالدتها

رفقة والدتها.. أحدث ظهور لـ سوزان نجم الدين

مشهد من الفيلم

العرض العالمي الأول لمبنى 13 للمخرج مشعل المطيري بمهرجان Halaloween Muslim السينمائي لأفلام الرعب

جودي احمد سعد

أحدث ظهور لـ جودي أحمد سعد رفقة كريستيانو رونالدو

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: شعائرنا الدينية من العادة إلى العبادة

المزيد