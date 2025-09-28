قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
لطلاب أولى ثانوي| خطوات الدخول على منصة “كيريو” المخصصة لمادة البرمجة
باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟
آيات تحصين النفس.. عبادات أوصى بها النبي تحميك من كل مكروه
في اليوم العالمي لداء الكلب.. كل ما تود معرفته عن المرض وفيروس RABV
أخبار العالم

إيطاليا تحتفل بالتتويج بكأس العالم للكرة الطائرة والرئيس ماتاريلا يدعو اللاعبين للقصر الجمهوري

أ ش أ

تحتفل إيطاليا بفوز منتخب بلادها بلقب كأس العالم للكرة الطائرة 2025 للمرة الثانية على التوالي إثر فوزه على نظيره البلغاري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم /الأحد/ في الفلبين.


ودعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لاعبي المنتخب الإيطالي الفائز ببطولة كأس العالم للكرة الطائرة إلى قصر كويرينالي "مقر رئاسة الجمهورية الإيطالية" يوم 8 أكتوبر المقبل ، معربا عن تهنئته على الفوز المستحق.


وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني - على منصة إكس اليوم - " بعد النجاح الباهر الذي حققه المنتخب الوطني للسيدات، فاز المنتخب الإيطالي للكرة الطائرة بالميدالية الذهبية في بطولة العالم، للمرة الثانية على التوالي، أنتم فخر إيطاليا الفائزة.


وحافظ المنتخب الإيطالي على لقبه الذي كان قد توج به عام 2022 ليتوج بطلا للعالم في الكرة الطائرة للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه.


وكان المنتخب الإيطالي للسيدات قد فاز ببطولة العالم للكرة الطائرة إثر فوزه على حساب المنتخب التركي والتى أقيمت في بانكوك.
 

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

