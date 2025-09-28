إيطاليا تحتفل بالتتويج بكأس العالم للكرة الطائرة والرئيس ماتاريلا يدعو اللاعبين للقصر الجمهوري

تحتفل إيطاليا بفوز منتخب بلادها بلقب كأس العالم للكرة الطائرة 2025 للمرة الثانية على التوالي إثر فوزه على نظيره البلغاري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم /الأحد/ في الفلبين.



ودعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، لاعبي المنتخب الإيطالي الفائز ببطولة كأس العالم للكرة الطائرة إلى قصر كويرينالي "مقر رئاسة الجمهورية الإيطالية" يوم 8 أكتوبر المقبل ، معربا عن تهنئته على الفوز المستحق.



وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني - على منصة إكس اليوم - " بعد النجاح الباهر الذي حققه المنتخب الوطني للسيدات، فاز المنتخب الإيطالي للكرة الطائرة بالميدالية الذهبية في بطولة العالم، للمرة الثانية على التوالي، أنتم فخر إيطاليا الفائزة.



وحافظ المنتخب الإيطالي على لقبه الذي كان قد توج به عام 2022 ليتوج بطلا للعالم في الكرة الطائرة للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه.



وكان المنتخب الإيطالي للسيدات قد فاز ببطولة العالم للكرة الطائرة إثر فوزه على حساب المنتخب التركي والتى أقيمت في بانكوك.

